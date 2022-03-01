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Крупная партия молдавских вин заблокирована в Одесской области

Крупная партия молдавских вин заблокирована в Одесской области

В портах Одесской области заблокированы контейнеры с молдавскими столовыми и игристыми винами. Это продукция 10 компаний, которую планировалось доставить в страны СНГ, США, Турцию, Великобританию, Китай и в Кот-д'Ивуар, сообщает publika.md ссылаясь на Национальное бюро винограда и вина.

Кишинев ведет переговоры с Киевом о том, чтобы товар отправили в румынский порт Констанца. У одной из самых крупных отечественных профильных компаний в двух портах Одесской области заблокировано 12 контейнеров с вином. Их туда доставили за несколько дней до начала спецоперации в Украине.

"Семь находятся в Одессе, пять в Южном. Общая стоимость примерно 220 тысяч евро, вино предназначалось для Кот-д'Ивуара, Соединенных Штатов и Турции", - сказал директор винзавода Сорин Масло.

Комбинату сообщили, что украинская армия конфисковала один из контейнеров, с продукцией на 18 тыс. долларов, однако компания надеется вернуть его.

"Он попал в список контейнеров, конфискованных для нужд армии. Мы написали письмо и пояснили, что, скорее всего, это ошибка, потому что в нем нет продовольственных товаров", - отметил Сорин Масло.

Два других застрявших в украинских портах контейнера принадлежат винзаводу, расположенному в Каушанском районе. Предприятие экспортировало вино наливом в Великобританию.

"Примерно 50 тонн вина, где-то на 40 тысяч евро. Когда станет поспокойнее, мы сможем перевезти товар из Одесского порта в порт Констанца, но это будет долгий процесс", - сказал директор винодельни Сергей Пыслару.

Минсельхоз и МИДЕИ получили "множество" запросов от молдавских предприятий, чьи товары заблокированы или конфискованы на территории Украины, сообщает канал publikatv. Сейчас власти Кишинева пытаются договориться, чтобы товары были отправлены из Одессы в румынский порт Констанца.

Напомним, ранее в порту Одессы властями Украины была конфискована крупная партия молдавского сока, уже оплаченного и отправленного в Китай.
  • Сегодня, 17:32
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