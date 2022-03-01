Предупреждение дорожно-транспортных происшествий – одна из приоритетных задач правоохранителей. В рамках профилактической операции «Внимание: пешеход!», проходящей по республике, инспекторы ДПС беседуют со всеми пешеходами, от мала до велика. Утром 23 марта напоминали о правилах перехода через дорогу, на какой сигнал светофора разрешено идти, как вести себя на зебре при переходе проезжей части.
Сотрудники ГАИ работали и с водителями. Стражи порядка обратили их внимание на то, что, приближаясь к пешеходному переходу, нужно приостанавливаться, особенно при проезде перекрёстков. Нередки случаи, когда передвигающийся пешком человек внезапно оказывается на дороге. В таких ситуациях те, кто ведёт транспорт, должны вовремя среагировать, а для этого не следует отвлекаться от управления им, пишет пресс-служба МВД ПМР.
В марте текущего года по республике зарегистрировано 10 ДТП с участием пешеходов. Три из них произошли в ночное время суток. Один человек погиб: пересекал дорогу не по правилам. Со слов водителя, он не заметил мужчину в темноте.
В ходе профилактической операции сотрудники ГАИ раздавали прохожим изделия со световозвращающими элементами и напоминали о необходимости их использования на одежде. Говорили и о том, что дорогу следует переходить на зелёный свет. Многие об этом знают. Однако днём 6 марта в центре Тирасполя две девушки всё же пошли на красный и попали под колёса автомобиля Nissan.
Госавтоинспекторы отмечают: наезды на пешеходов на зебре чаще происходят по вине водителей. Таких фактов в этом месяце было зафиксировано семь. Одному взрослому человеку потребовалась госпитализация.
Пример явного пренебрежения ПДД самими пешеходами – это дорожно-транспортное происшествие в Слободзее. Mercedes сбил несовершеннолетнюю, внезапно появившуюся на дороге из-за стоящей маршрутки. Это произошло около полудня 11 марта. Девушка 17 лет перебегала дорогу в неустановленном месте. С переломом ноги жительницу пос. Красное доставили в Республиканскую клиническую больницу.
К слову, инспекторы ГАИ уделили внимание и водителям общественного транспорта. В прошлом, 2021-м, году произошло несколько аварий, в которых пешеходы попали под колёса троллейбусов.
Инспекторы Управления и территориальных ОГАИ в очередной раз призывают как пешеходов, так и водителей быть предельно внимательными и соблюдать правила дорожного движения.
Профилактическая операция завершится 25 марта. mvdpmr.org