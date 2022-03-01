Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова сообщила, что Россия и Украина провели уже два обмена пленными. Когда они прошли и сколько человек удалось обменять, она не уточнила. Кремль также не предоставил подробностей обмена.
«Минобороны России ежедневно организует гуманитарные коридоры и эвакуацию мирных жителей из населенных пунктов. Кроме того, проведено два обмена пленными между Россией и Украиной»,— говорится в ответе госпожи Захаровой на вопросы СМИ в связи с заявлениями главы евродипломатии Жозепа Борреля.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время пресс-колла переадресовал вопрос об обмене пленными Министерству обороны.
«Это их вопрос, их прерогатива. Все, что касается непосредственно проведения специальной военной операции»,— уточнил представитель Кремля. kommersant.ru