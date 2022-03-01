На заседании Координационного совета Правительства, в блоке посвященном исполнению данных ранее поручений, особое внимание уделили вопросам здравоохранения. В частности - оказание дорогостоящих медицинской услуг на бесплатной основе.
Одна из основных - зубопротезирование. Напомним, ранее Премьер поручил Минздару совместно с Общественной палатой и стоматологией проработать предложения по зубопротезированию для льготных категорий. Ранее по некоторым из них был лимит на проведение работ и используемые материалы, сообщает пресс-служба Правительства.
«Если человеку делать зубы, то нужно ремонтировать их полностью. Наполовину их не сделаешь, - выразил мнение руководитель РОО «Инвалиды-защитники Приднестровья» Павел Кузнецов. - До пандемии у меня было 174, на сегодняшний день уже 138 человека нуждаются в лечении»
Минздрав и Минсоцзащиты предлагают убрать лимиты на проведение зубопротезирования, а также включить в перечень используемых материалов металлокерамику для инвалидов-защитников Приднестровья, ветеранов Великой Отечественной и ветеранов войн в иных государствах. Всего их 255 человек. Глава Правительства идею поддержал.
«Что нам мешает, по крайней мере, предложить заложить 1,5 млн. рублей под предельный лимит 10 тыс. и наконец-то избавить людей от этой проблемы», - отметил Председатель Правительства.
Внимательно проанализировав программы государственных гарантий в других странах, было выявлено, что в рамках системы обязательного медицинского страхования, и в рамках, где нет медстрахования, государство всегда подставляет свое плечо льготной категории населения в решении вопросов по стоматологии.
«Может быть это наша перспектива на будущее, но пока проблема имеет место. Здесь государство обязано подставить плечо, на мой взгляд, и по социально уязвимым слоям населения этот вопрос решить», – сказал Александр Мартынов
Следующей темой обсуждения вопросов медицинского блога стало эндопротезирование коленных суставо в инвалидам-участникам боевых действий. Сегодня число пациентов, нуждающихся в эндопротезировании коленных суставов, составляет более 250 человек. В программу добавят также инвалидов войны-защитников Приднестровья. Сумма на проведение эндопротезирования будет заложена в бюджет на этот год после внесения соответствующих изменений.
В проведения операций по замене клапанов сердца нуждаются 8 пациентов. Необходимые затраты также включат в готовящиеся поправки. Также стоит отметить, что один пациент уже готовится к проведению соответствующей операции.
«Что касается эндопротезирования коленных суставов, замены клапанов сердца, стоматологии в должном лимите и в должном качестве для социально уязвимых слоев населения - все это должно быть в недельный срок включено в программу государственных гарантий», – в завершении нацелил коллег Председатель Правительства.
Ранее в адрес Правительства было направлено обращение граждан о потребности в оказании услуг по проведению физиопроцедур на базе сельской врачебной амбулатории в пгт. Первомайск. Министр здравоохранения сообщила о том, что данный вопрос решили, выдели дополнительную ставку для медсестры. К слову, медработник уже работает, но для проведения полного комплекса физиотерапевтических процедур необходимо дополнительное оборудование. Его стоимость в ближайшее время представят.