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Зубопротезирование, эндопротезирование, замена клапанов сердца для льготных категорий населения

Зубопротезирование, эндопротезирование, замена клапанов сердца для льготных категорий населения

На заседании Координационного совета Правительства, в блоке посвященном исполнению данных ранее поручений, особое внимание уделили вопросам здравоохранения. В частности - оказание дорогостоящих медицинской услуг на бесплатной основе.

Одна из основных - зубопротезирование. Напомним, ранее Премьер поручил Минздару совместно с Общественной палатой и стоматологией проработать предложения по зубопротезированию для льготных категорий. Ранее по некоторым из них был лимит на проведение работ и используемые материалы, сообщает пресс-служба Правительства.

«Если человеку делать зубы, то нужно ремонтировать их полностью. Наполовину их не сделаешь, - выразил мнение руководитель РОО «Инвалиды-защитники Приднестровья» Павел Кузнецов. - До пандемии у меня было 174, на сегодняшний день уже 138 человека нуждаются в лечении»

Минздрав и Минсоцзащиты предлагают убрать лимиты на проведение зубопротезирования, а также включить в перечень используемых материалов металлокерамику для инвалидов-защитников Приднестровья, ветеранов Великой Отечественной и ветеранов войн в иных государствах. Всего их 255 человек. Глава Правительства идею поддержал.

«Что нам мешает, по крайней мере, предложить заложить 1,5 млн. рублей под предельный лимит 10 тыс. и наконец-то избавить людей от этой проблемы», - отметил Председатель Правительства.

Внимательно проанализировав программы государственных гарантий в других странах, было выявлено, что в рамках системы обязательного медицинского страхования, и в рамках, где нет медстрахования, государство всегда подставляет свое плечо льготной категории населения в решении вопросов по стоматологии.

«Может быть это наша перспектива на будущее, но пока проблема имеет место. Здесь государство обязано подставить плечо, на мой взгляд, и по социально уязвимым слоям населения этот вопрос решить», – сказал Александр Мартынов

Следующей темой обсуждения вопросов медицинского блога стало эндопротезирование коленных суставо в инвалидам-участникам боевых действий. Сегодня число пациентов, нуждающихся в эндопротезировании коленных суставов, составляет более 250 человек. В программу добавят также инвалидов войны-защитников Приднестровья. Сумма на проведение эндопротезирования будет заложена в бюджет на этот год после внесения соответствующих изменений.

В проведения операций по замене клапанов сердца нуждаются 8 пациентов. Необходимые затраты также включат в готовящиеся поправки. Также стоит отметить, что один пациент уже готовится к проведению соответствующей операции.

«Что касается эндопротезирования коленных суставов, замены клапанов сердца, стоматологии в должном лимите и в должном качестве для социально уязвимых слоев населения - все это должно быть в недельный срок включено в программу государственных гарантий», – в завершении нацелил коллег Председатель Правительства.

Ранее в адрес Правительства было направлено обращение граждан о потребности в оказании услуг по проведению физиопроцедур на базе сельской врачебной амбулатории в пгт. Первомайск. Министр здравоохранения сообщила о том, что данный вопрос решили, выдели дополнительную ставку для медсестры. К слову, медработник уже работает, но для проведения полного комплекса физиотерапевтических процедур необходимо дополнительное оборудование. Его стоимость в ближайшее время представят.

gov-pmr.org
  • Сегодня, 07:36
  • DTV
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