Компания Louis Vuitton подверглась критике в соцсетях из-за своей новой коллекции LV Volt.
Новые украшения содержат в себе сливающиеся буквы L и V — вместе они напоминают букву Z, которую сейчас российские власти используют как знак поддержки своих действий на Украине.
Однако французский бренд уже много лет выпускает подобные украшения.
Французский дом моды Louis Vuitton 22 марта опубликовал в Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) продолжение рекламной кампании ювелирных украшений Volt. Подвески, браслеты, кольца и серьги — в общей сложности 54 изделия — были сделаны со «знаковыми инициалами дома» L и V. Коллекцию унисекс, предназначенную для мужчин и женщин, представили посол марки актриса Алисия Викандер, китайская актриса Цзинь Чэнь и хип-хоп исполнитель Кид Кади.
В комментариях под постами в социальной сети разразился скандал. Пользователи заподозрили бренд в поддержке специальной военной операции России на Украине. Дело в том, что сочетание букв напоминает букву Z, которая стала неофициальным символом вооруженных сил России, а также использовалась для обозначения военной техники российских войск на Украине, передает gazeta.ru.
«Я не имею ничего против LV, но в этих украшениях мы модем увидеть не LV, а Z. Вы смотрите новости?», «Ребят, вы что, сошли с ума?», «Пожалуйста, помните про Украину, когда вы надеваете на моделей украшения с буквой Z», — написали некоторые пользователи сети.
Другие комментаторы поспешили объяснить, что коллекции делаются не неделю и даже не месяц. Иногда на это уходит целый год, поэтому презентация новой коллекции бренда стала лишь совпадением.
При этом первые фотографии Louis Vuitton Volt появились в официальном аккаунте французского модного дома еще в октябре прошлого года. Тогда в комментариях люди восторгались талантом ювелиров бренда и ждали момента, когда можно будет приобрести изделия.
Бренд не первый год выпускает коллекции с переплетением L и V.
К примеру, в 2020 году модный дом Louis Vuitton устроил вечеринку в Париже, посвященную ювелирной коллекции. На презентацию 36 новых украшений LV Volt были приглашены Алисия Викандер, Катрин Денев, Тина Кунаки, Синди Бруна, Кьяра Мастроянни, Ноэми Мерлан и другие знаковые лица для индустрии моды.
Между тем о букве Z в новой коллекции Louis Vuitton написали только российские и украинские СМИ, на сайтах европейских и американских изданий представлены только новости о выходе новой кампании французской марки.
На российском сайте бренда сказано, что «абстрактные» формы букв L и V «отражают энергию и задают ритм». Ювелирные изделия выполнены из белого, желтого и розового золота и инкрустированы бриллиантами. Цены на украшения соответствующие. Например, самым дешевым считается серьга-пусета из желтого золота — 103 тыс. руб., а самым дорогим колье из того же материала за 11,6 млн руб.
Разработкой и дизайном изделий занималась ювелир Франческа Амфитеатров. Долгое время дизайнер сотрудничала с компанией Tiffany & Co, а в 2018 году была назначена на пост художественного директора ювелирных изделий и часов Louis Vuitton. Помимо линейки LV Volt 53-летняя Франческа Амфитеатров занимается коллекциями B Blossom, Emprente, Pure V. Наибольшее внимание привлекла коллекция высокого ювелирного искусства Bravery, приуроченная к 200-летию со дня рождения Луи Виттона.
После объявления России о проведении специальной военной операции концерн LVMH сообщил об уходе из страны. С начала марта закрыты бутики Louis Vuitton, Dior, Givenchy, Loewe, Fendi, Bulgari, Guerlain, Moët & Chandon, Hennessy и другие. По словам представителя корпорации, в России расположены 124 магазина, принадлежащие LVMH.