Совет Безопасности ООН в среду, 23 марта, не принял гуманитарную резолюцию, подготовленную Россией, с призывом к прекращению огня в Украине. В ее поддержку проголосовали лишь сама Россия и Китай.
Для одобрения в Совбезе ООН проект резолюции должен был получить минимум девять голосов "за". Если необходимое количество голосов не набирается, проект не считается одобренным, даже если ни одна из стран не применила право вето.
Представители западных стран в ООН назвали внесение ею данной резолюции "циничным" и "оскорбительным", поскольку называют Россию агрессором.
В четверг Генеральная Ассамблея ООН также должна проголосовать по вопросу о гуманитарной ситуации в Украине. Западные дипломаты надеются, что подавляющим большинством голосов будет принят жесткий проект резолюции, представленный Украиной и решительно осуждающий российскую агрессию.
Небензя: голосование СБ ООН по Украине вывело на чистую воду тех, кому важнее политизация
Голосование по российскому проекту резолюции по ситуации на Украине в Совете Безопасности ООН вывело на чистую воду тех, для кого политизация важнее оказания гуманитарной помощи. Об этом заявил в среду постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя, передает ТАСС.
"Состоявшееся голосование вывело на чистую воду всех тех, для кого политизация гуманитарного досье важнее содействия ООН в оказании гуманитарной помощи нуждающимся украинцам", - заявил российский постпред. Ранее СБ ООН по итогам голосования не поддержал проект резолюции РФ. За проект проголосовали Россия и Китай, против - ни одного члена Совбеза, воздержались 13 остальных членов Совета Безопасности (Франция, Великобритания, США, Индия, Ирландия, Кения, Мексика, Норвегия, Албания, Бразилия, Габон, Гана, ОАЭ).
О применении химического оружия Россия не нуждается в применении химического или биологического оружия на Украине, обвинения в адрес РФ в возможном его применении являются недостойными, заявил Небензя.
"По поводу химического и биологического оружия. Пользуясь случаем, хочу еще раз сказать, что это невообразимое обвинение в отношении России. Поверьте, мы имеем другие средства ведения боевых действий и не нуждаемся в применении химического и биологического оружия. Обвинять в этом Россию просто недостойно, тем более что это оружие мы давным-давно уничтожили", - сказал он.
О гуманитарной ситуации на Украине Россия рассчитывает, что Совет Безопасности ООН сделает в итоге все возможное для облегчения сложившейся на Украине гуманитарной ситуации, заявил Небензя.
"Сожалеем о том, что Совет Безопасности не смог принять резолюцию, которая бы способствовала решению этих [гуманитарных] вопросов. Тем не менее рассчитываем на то, что мы и те члены международного сообщества, которые искренне в этом заинтересованы, будут делать все возможное, чтобы облегчить гуманитарную ситуацию на Украине и страдания гражданского населения", - указал он.
Россия будет последовательно решать вопросы, связанные с доставкой гуманитарной помощи населению Украины, которое уже обеспечивается продовольствием и предметами первой необходимости, заявил Небензя.
"Что касается доставки гуманитарной помощи, то мы будем стремиться решать эту задачу, как решали ее последние восемь лет для населения Донбасса, о страданиях которого вы предпочитаете не вспоминать", - отметил он. "На всех подконтрольных российским военным территориях жители уже обеспечиваются предметами первой необходимости и продуктами питания, - сказал дипломат. - Убеждены, что по мере реализации задач специальной военной операции ситуация там будет только улучшаться".
О режиме прекращения огня Неготовность Совета Безопасности ООН поддержать гуманитарную резолюцию по Украине позволит Киеву и далее использовать мирных жителей в качестве живого щита и размещать тяжелые вооружения у больниц и детских садов, считает Небензя.
"Отсутствие гуманитарной резолюции Совета Безопасности, безусловно, существенно осложнит жизнь гуманитарщикам на земле, позволит украинской стороне и дальше игнорировать требования по установлению режима прекращения огня для вывода людей по гуманитарным коридорам. Киев будет продолжать использовать гражданское население в качестве живого щита и вопреки международному гуманитарному праву размещать тяжелые виды вооружений у больниц и детских садов", - сказал он.