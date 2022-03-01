Перечень профилактических прививок, входящих в календарь иммунизации населения, будет расширен. Верховный Совет в первом чтении поддержал предложение Министерства здравоохранения ПМР о внедрении новых вакцин – против гемофильной и пневмококковой инфекций. Цель – профилактика инфекционных болезней, сообщается на сайте ВС ПМР.
«На сегодняшний день как гемофильная, так и пневмококковая инфекции являются достаточно распространенной причиной смертности среди детского населения в возрасте до 5 лет. Мы изучили опыт Российской Федерации и опыт Республики Молдова. В настоящее время вакцинация против гемофильной и пневмококковой инфекций включены в их национальный календарь профилактических прививок», – рассказала министр здравоохранения ПМР Кристина Албул.
Согласно данным Минздрава, гемофильная инфекция является причиной многочисленных воспалительных процессов слизистой гортани и поражает слизистую носа. Пневмококковая инфекция является возбудителем бактериальных инфекций, которые проявляются в виде пневмонии, менингита и других опасных заболеваний. Предупредить распространение данных инфекционных заболеваний возможно путем иммунизации населения, считают медики. Схемы вакцинации против этих инфекций совпадают со схемой прививок против коклюша, дифтерии и столбняка АКДС-вакциной, потому не потребуют дополнительных организационных мероприятий и лекарственных вмешательств.
«Сейчас действует принятая Верховным Советом госпрограмма по иммунизации населения до 2025 года. В рамках программы утверждаются средства и перечень прививок, которые есть в календаре иммунизации населения. Этот перечень у нас установлен на законодательном уровне, соответственно, государство обязано выделить деньги на эти цели. Хочется отметить, что в лице мирового сообщества мы выглядим достойно в части иммунопрофилактики и вакциноуправляемых инфекций. По сравнению с сопредельными государствами у нас нет различных вспышек заболеваний. Министерство предлагает дополнить этот список вакцинами против двух инфекций: пневмококковой и гемофильной», – пояснил председатель Комитета по социальной политике и здравоохранению Сергей Чебан.
На пленарном онлайн-заседании парламент поддержал в первом чтении изменения в закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней». Депутаты профильного комитета и представители Минздрава продолжат работу над документом для рассмотрения его во втором чтении. vspmr.org