Шторм повредил терминал загрузки Каспийского трубопроводного консорциума в Черном море, а подрядчики из-за антироссийских настроений не хотят поставлять проекту оборудование и материалы для восстановления работы. Европа и США остались без казахской нефти. Эксперты прогнозируют дефицит сырья на НПЗ Испании, Италии и Франции и новый виток роста цен на сырье, пишет eadaily.com
Аномальный пятибалльный шторм на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума под Новороссийском повредил два выносных причальных устройства.
«На сегодняшний день погрузка на нефтяном терминале остановлена полностью», — заявил вчера в эфире «Первого канала» генеральный директор КТК Николай Горбань. Он добавил, что пока есть небольшой запас в резервуарном парке, но он не бесконечен: «Предполагаем, что к концу суток мы вынуждены будем остановиться».
Восстановление может занять полтора-два месяца, сообщил вице-премьер Александр Новак, выступая в Госдуме. «И в этот период, конечно, этот объем нефти на мировые рынки может не поставляться, что может сказаться на рынках нефти», — заметил заглавы российского правительства.
Восстановление работы терминала напрямую зависит от поставок материалов, но пока западные компании отказываются их продавать, сказал генеральный директор КТК Николай Горбань.
России в КТК принадлежит 24%. При этом, по результатам 2021 года, 87% поставляемой по нефтепроводной системе сырья добыта в Казахстане и большая ее часть принадлежит европейским и американским компаниям.
В КТК поступает нефть с месторождений Тенгиз, Карачаганак и Кашаган. В первом американским Chevron и ExxonMobil принадлежат 75%. На Карачаганаке 76,5% распределены между итальянской Eni, нидерландско-британской Shell и американской ExxonMobil. В Кашагане, в свою очередь, американским, европейским и японским компаниям принадлежит уже более 90%.
В 2021 году средняя прокачка по КТК составляла 1,3 млн баррелей в сутки.
«Это негативное событие для рынка. КТК — это основной маршрут экспорта казахской нефти, который рассчитан на 67 млн тонн в год. Теоретически Казахстан может отправить часть нефти через балтийские порты России, а другую — в Азербайджан танкерами и далее по нефтепроводу в турецкий Джейхан. Но это дорогие варианты. Возможно, у страны есть возможность накопить запасы в стране, но нельзя исключать и варианта, что придется сокращать добычу, пока КТК не запустили», — говорит ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.
Вице-премьер Александр Новак заявлял, что снижение поставок по КТК может составить 1,1 млн баррелей в сутки. К этому стоит добавить атаки хуситов на объекты Саудовской Аравии и постоянные заявления о возможном европейском эмбарго на российскую нефть, говорит Игорь Юшков.
«Нервозность на нефтяном рынке растет», — замечает эксперт. Рынок и так испытывает дефицит сырья, а как только НПЗ во Франции, Испании и Италии, куда поступает часть казахской нефти, начнут испытывать еще большую нехватку, стоимость нефти продолжит рост, считает Игорь Юшков. Под удар попадет и Румыния, которая получает треть нефти из Казахстана.
Вчера стоимость нефти североморского сорта Brent снова превысила $ 120 за баррель.