Опытные врачи и медсестры из Центра кризисов в области здравоохранения Каролинского института Стокгольма находятся в Молдове для обучения молдавских коллег. Об этом сообщило Посольство Швеции в РМ, в Facebook
По его данным, бенефициарами тренингов являются руководители 10 больниц Молдовы, сообщает point.md ссылаясь на infotag.md
Каролинский институт является одним из крупнейших и наиболее известных медицинских исследовательских центров и университетов в мире. Он был основан королем Швеции Карлом XIII в 1810 г. как учебный центр для военных хирургов.