На электронные адреса ряда приднестровских учреждений снова были направлены письма о заложенных взрывных устройствах. Так, в четверг, 24 марта, около часа ночи на электронную почту ряда больниц республики пришли сообщения о том, что здания якобы заминированы.
Около 8:30 в ПГУ им. Т.Г. Шевченко пришло письмо о том, что в зданиях госуниверситета якобы заложены бомбы, сообщает пресс-служба МВД ПМР
Похожие сообщения были направлены и на электронки нескольких организаций.
В настоящее время специалисты МВД, Минобороны и МГБ обследуют здания и прилегающие территории.