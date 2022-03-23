С началом российской спецоперации по денацификации на Украине многие средства массовой информации в Молдове выбрали метод замалчивания. Об этом заявила сегодня, 24 марта, председатель Аудиовизуального совета РМ Лилиана Вицу, сообщает Еadaily.com
Она назвала это элементом пропаганды и дезинформации и предложила ужесточить за это санкции. Решением Комиссии по чрезвычайным ситуациям от 2 марта была запрещена ретрансляция новостных, аналитических и дебатных передач из России на время введённого в стране режима ЧП. Вместо этого каналы, которые передавали российский контент, стали пускать в эфир фильмы или развлекательные передачи.
«Многие телеканалы используют метод замалчивания как форму манипулирования общественным мнением. Если вы не информируете людей о том, что происходит, это означает, что вы не выполнили свою миссию по информированию общественности. А это означает нарушение статьи 13, которая предусматривает правильную информацию. Если мы это видим, то накладываем штрафы, предупреждаем, и эта практика будет продолжаться. Мы больше не можем говорить о добросовестности. Теперь у нас есть рычаги для контроля и санкций», — предупредила Вицу.
председатель Аудиовизуального совета РМ Лилиана Вицу
Ранее президент Молдавии Майя Санду потребовала «принять меры защиты информационного поля республики от дезинформирующих элементов и пропаганды», в первую очередь российской. Кишинев с самого начала конфликта объявил о полной поддержке Киева, назвав российскую спецоперацию «агрессией против территориальной целостности страны». «Правильное» отношение к событиям на Украине власти РМ поручили формировать государственной компании Teleradio Moldova, а также ряду аффилированных СМИ.
Как сообщало EADaily , накануне Лилиана Вицу потребовала законодательно вернуть полный запрет на показ передач из стран, которые не подписали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. К ним относится и Россия.
Первый раз так называемый «закон о борьбе с российской пропагандой» был принят при правлении Демпартии в 2018 году. В конце 2020 года прошлый парламентский созыв, контролируемый социалистами, вернул в медийное пространство Молдавии российские новостные и информационные телепрограммы.