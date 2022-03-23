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СМИ Молдовы накажут за замалчивание «правильной» информации об Украине

СМИ Молдовы накажут за замалчивание «правильной» информации об Украине

С началом российской спецоперации по денацификации на Украине многие средства массовой информации в Молдове выбрали метод замалчивания. Об этом заявила сегодня, 24 марта, председатель Аудиовизуального совета РМ Лилиана Вицу, сообщает Еadaily.com

Она назвала это элементом пропаганды и дезинформации и предложила ужесточить за это санкции. Решением Комиссии по чрезвычайным ситуациям от 2 марта была запрещена ретрансляция новостных, аналитических и дебатных передач из России на время введённого в стране режима ЧП. Вместо этого каналы, которые передавали российский контент, стали пускать в эфир фильмы или развлекательные передачи.

«Многие телеканалы используют метод замалчивания как форму манипулирования общественным мнением. Если вы не информируете людей о том, что происходит, это означает, что вы не выполнили свою миссию по информированию общественности. А это означает нарушение статьи 13, которая предусматривает правильную информацию. Если мы это видим, то накладываем штрафы, предупреждаем, и эта практика будет продолжаться. Мы больше не можем говорить о добросовестности. Теперь у нас есть рычаги для контроля и санкций», — предупредила Вицу.

СМИ Молдовы накажут за замалчивание «правильной» информации об Украине
председатель Аудиовизуального совета РМ Лилиана Вицу


Ранее президент Молдавии Майя Санду потребовала «принять меры защиты информационного поля республики от дезинформирующих элементов и пропаганды», в первую очередь российской. Кишинев с самого начала конфликта объявил о полной поддержке Киева, назвав российскую спецоперацию «агрессией против территориальной целостности страны». «Правильное» отношение к событиям на Украине власти РМ поручили формировать государственной компании Teleradio Moldova, а также ряду аффилированных СМИ.

Как сообщало EADaily , накануне Лилиана Вицу потребовала законодательно вернуть полный запрет на показ передач из стран, которые не подписали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. К ним относится и Россия.

Первый раз так называемый «закон о борьбе с российской пропагандой» был принят при правлении Демпартии в 2018 году. В конце 2020 года прошлый парламентский созыв, контролируемый социалистами, вернул в медийное пространство Молдавии российские новостные и информационные телепрограммы.
  • Сегодня, 11:37
  • DTV
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