Министерство экономического развития представило аналитический доклад о результатах внешнеэкономической деятельности Приднестровской Молдавской Республики за январь-февраль 2022 года.
Исходя из отчета, внешнеторговый оборот ПМР по итогам января-февраля 2022 года сложился на уровне $523,6 млн, что выше аналогичного показателя предыдущего года на 85,0%. Стоимостной объем экспортных продаж составил $158,3 млн (+39,4%), импортные поставки (с учетом операций физических лиц) оценены в сумме $365,3 млн (рост в 2,2 раза). Таким образом, отрицательное сальдо операций ВЭД ПМР сформировано в размере $207,0 млн против $55,9 млн в январе-феврале 2021 года, сообщает newspmr.com
Ведомство отмечает, что активный рост показателей в отчётном периоде в значительной степени обусловлен увеличением стоимости топливно-энергетических товаров, а также наращиванием экспорта продовольственных товаров и металлов.
Принимая во внимание нестабильность, сложившуюся на мировом рынке на фоне растущих цен на нефть, в феврале внешнеторговый оборот Приднестровья обновил исторический максимум и составил $295,0 млн, что на 29,1% выше уровня января и в 1,9 раза – февраля 2021 года.
Величина экспорта по итогам января-февраля 2022 года сложилась на уровне $158,3 млн, что на 39,4% превысило базисную отметку 2021 года. При этом в феврале, в условиях отрицательной динамики экспорта металлов и машиностроительной продукции, было зафиксировано снижение относительно показателя января на 5,7% до $76,8 млн.
Экспорт металлургической продукции в феврале сократился на 22,3% к уровню января до $26,1 млн долл. По итогам января-февраля 2022 года объем продаж достиг $59,8 млн (+8,3%), сформировав 37,8% совокупного показателя.
Топливно-энергетических товаров в январе-феврале 2022 года было экспортировано на сумму, эквивалентную $31,2 млн – рост на 23,1% или 19,7% в общей структуре.
В феврале продажи за рубеж продовольственных товаров и сырья по-прежнему характеризовались повышательным трендом, достигнув $23,5 млн – рост в 1,8 раза к сопоставимому уровню 2021 года. В целом по итогам января-февраля 2022 года экспорт продовольствия достиг $43,9 млн – рост в 2,8 раза, что эквивалентно 27,7% совокупного экспорта.
Стоимостная оценка реализованных за рубеж товаров легкой промышленности в феврале достигла отметки $7,0 млн – рост на 2,5% к январю и на 15,7% к февралю 2021 года. В целом за январь-февраль поставки товаров легкой промышленности возросли на 20,2%, составив 8,7% всего экспорта.
Объем экспортных продаж минеральных продуктов по итогам января-февраля составил $3,2 млн, увеличившись в 1,9 раза до 2,0% итогового показателя.
Поставки продукции химической и связанных с ней отраслей промышленности достигли $2,6 млн – рост в 1,9 раза или 1,7% в общей структуре.
В феврале фиксировалось снижение поставок машиностроительной продукции на 40,8% относительно январского уровня и на 23,9% к показателю февраля прошлого года. В целом по итогам января-февраля зафиксирован рост продаж товарной группы на 28,8% – до $2,4 млн.
В рассматриваемом периоде основными контрагентами приднестровских экспортеров являлись резиденты из Молдовы, Украины, Румынии, Польши и России.
В феврале было импортировано товаров в стоимостном объеме $218,2 млн – рост на 48,3% к отметке января и в 2,4 раза к показателю февраля 2021 года. В совокупности за январь-февраль 2022 года объем импорта, в условиях резкого роста мировых котировок на природный газ, нефть и нефтепродукты, сформировался на отметке $365,3 млн – рост в 2,2 раза к базисному параметру 2021 года.
Поставки топливно-энергетических товаров, в условиях резкого роста стоимостной составляющей, по итогам января-февраля достигли $248,3 млн – рост в 4,4 раза к уровню января-февраля 2021 года, 68,0% в общей структуре.
Металлургической продукции в феврале было закуплено на сумму $14,8 млн, что в 1,7 раза больше значения января, но при этом на 13,7% меньше стоимостной оценки лома, импортированного в феврале 2021 года. В целом по итогам января-февраля металлов было закуплено на $23,8 млн – 6,5% совокупного показателя, что на 34,7% меньше показателя аналогичного периода прошлого года.
Ввоз продовольственных товаров (сырья) в феврале, в условиях региональной динамики цен, а также сезонного увеличения стоимости ряда товаров, в стоимостном выражении увеличился в 1,5 раза к уровню января – до $14,0 млн. В целом за январь-февраль объем импорта товарной группы составил $23,3 млн или 6,4% в общей структуре.
Импорт товаров легкой промышленности по итогам января-февраля превысил базисный показатель в 1,8 раза, составив $18,2 млн, или 5,0% в общей структуре.
Стоимостная оценка поставок машиностроительной продукции по итогам января-февраля составила $18,8 млн – рост на 1,9% относительно уровня января-февраля 2021 года или 5,1% совокупного показателя.
Продукции химической и связанных с ней отраслей промышленности было закуплено на сумму, эквивалентную $15,1 млн – рост на 22,8% или 4,1% в общей структуре.
Принимая во внимание ценовую динамику стоимости медикаментов, а также эпидемиологическую ситуацию в республике, совокупные поставки на территорию ПМР товаров данной группы по итогам января-февраля сформированы на отметке $5,4 млн – рост на 2,6% по отношению к базисному уровню.
Основная часть импортируемой продукции поступала в Приднестровье из России, Украины, Молдовы и Румынии.