Лидеры стран НАТО договорились разместить четыре боевые группы на востоке Европы, пишет Парламентская газета со ссылкой на ТАСС и заявление по итогам саммита альянса в Брюсселе.
Дополнительные многонациональные боевые группы появятся в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии.
«В воздухе мы развернем больше самолетов и усилим нашу интегрированную противовоздушную и противоракетную оборону. На море у нас будут развернуты ударные авианосные группы, подводные лодки и боевые корабли на постоянной основе. Мы также усилим нашу кибероборону и активизируем учения», — заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг
В документе также говорится, что союзники усилят поддержку Украины, включая кибербезопасность и противостояние химическим и ядерным угрозам, а также расширят финансирование военных трат. При этом Столтенберг вновь сообщил, что НАТО не планирует разворачивать войска на Украине.
Кроме того, на саммите принято решение продлить полномочия Столтенберга до 30 сентября 2023 года, хотя ранее сообщалось, что он займет пост председателя Национального банка Норвегии 1 декабря 2022 года.
Организация Североатлантического договора подготовит к июньскому саммиту планы наращивания своих сил и средств в Европе, а также увеличит объемы военной помощи Украине и передаст Киеву дополнительные системы вооружений, в том числе средства противовоздушной обороны. Об этом говорится в письменном заявлении президента США Джо Байдена, которое было распространено в четверг пресс-службой Белого дома по итогам его участия во встрече глав государств и правительств стран НАТО в Брюсселе, сообщает tass.ru