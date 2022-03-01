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Зеленский предложил Швеции поучаствовать в восстановлении Украины

Зеленский предложил Швеции поучаствовать в восстановлении Украины

Президент Украины Владимир Зеленский выступая перед парламентом Швеции в четверг, 24 марта, пригласил страну принять участие в послевоенном восстановлении Украины.

"Я уверен, что вместе мы сможем обеспечить мир и потому уже сейчас нужно думать о восстановлении Украины после этой войны. А это будет. Я приглашаю шведских архитекторов, шведские компании, шведское государство, ваш народ принять участие в этом историческом проекте", - заявил Зеленский.

По его словам, Швеция стала первым государством, которому Украина предложила "большой проект восстановления", пишет korrespondent.net

"Вы можете взять шефство над любым городом Украины, регионом или отраслью для их восстановления. Уверен, что ваше лидерство будет незаменимым. Ваши технологии, бизнес и любовь к жизни, умение организовать пространство – в интересах людей", - подытожил президент.

Напомним, сегодня Зеленский также выступил по видеосвязи на саммите лидеров стран НАТО, напомнив просьбу о вооружениях. В частности он попросил у НАТО 1% танков и самолетов.
  • Сегодня, 16:52
  • DTV
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