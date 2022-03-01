Сегодня исполняется 23 года с момента начала агрессии НАТО против Союзной Республики Югославия, которая началась 24 марта 1999 года и продолжалась 78 дней. По всей стране проходят траурные церемонии, главная из которых состоится в городе Кралево с участием президента Сербии Александара Вучича. В столице Сербии прошёл антинатовский митинг у бывшего здания Генштаба Югославии, уничтоженного бомбами Североатлантического альянса.
Главной причиной воздушной наступательной операции "Союзная сила" (Allied Force) руководство альянса назвало "предотвращение геноцида албанского населения в Косове". По данным НАТО, за время операции авиация стран альянса совершила 38 тыс. боевых вылетов, целью свыше 10 тыс. из них было нанесение бомбовых ударов.
В результате бомбардировок, по сербским данным, погибли от 3,5 до 4 тыс. человек, ранения получили около 10 тыс., две трети из которых - мирные жители. Материальный ущерб составил до $100 млрд.
За три месяца бомбардировок Югославии силами НАТО на территорию Сербии было сброшено в снарядах 15 тонн обедненного урана. После этого страна заняла первое место по числу онкологических заболеваний в Европе, а за первые 10 лет с момента бомбардировок в республике заболели раком около 30 тыс. человек, из них от 10 до 18 тыс. умерли.
Съемки совместного сербско-российского фильма "Леший" режиссера Горана Радовановича, посвященного агрессии НАТО против Югославии 1999 года, стартовали в Белграде в день 23-й годовщины начала бомбардировок страны. Первый съемочный день прошел в четверг на одной из площадок в Белграде, сообщает ТАСС с места событий.
Фильм снимается в копродукции сербских кинематографистов и "Мосфильма". Кинооператором картины выступил Владислав Опельянц. Гостями первого съемочного дня стали министр культуры Сербии Майя Гойкович, директор Российского центра науки и культуры (Русский дом) в Белграде Евгений Баранов, представители сербской киноотрасли, журналисты.
Горан Радованович рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС, что считает съемки этого фильма своей обязанностью перед сербским народом. Он также направил слова поддержки российским культурным деятелям, заявив, что европейская культура не существует без русской культуры.
"Этот фильм важен для нас как часть коллективной памяти, если мы не создадим его, этой коллективной памяти не станет. Я не политик, я культурный деятель, и я хочу на деньги сербских налогоплательщиков создать для сербского народа что-то прекрасное и доброе, это моя обязанность. У меня есть политическая позиция по НАТО, я не люблю милитаризм, военные организации, но сейчас появляется какая-то идея о человеческих правах, согласно которой мы все должны поддержать некий военный союз во имя прав человека, я считаю это сумасшествием, думаю, НАТО потеряло компас", - заявил режиссер.
"Я готовил этот фильм пять лет, но мы символично начали съемки сегодня, 24 марта, в день начала агрессии НАТО. Фильм долго готовился, у нас были хорошие контакты с Никитой Михалковым, Кареном Шахназаровым, и я решил взять в эту картину большого мастера - оператора Владислава Опельянца, который согласился работать, прочитав сценарий. Это спонтанно случилось сейчас, в момент, который не является легким ни для России, ни для Сербии, поэтому получилось, что этим своим жестом - приглашением Владислава Опельянца - мы заявляем о нашей поддержке всем российским художникам. Русская культура - это огромная честь мировой культуры, без российских культурных деятелей нет европейской культуры, это все должны знать", - подчеркнул сербский режиссер. Как пройдут съемки
Опельянц рассказал ТАСС, что согласился работать с Радовановичем, прочитав сценарий. "Через Никиту Сергеевича (Михалкова - прим. ТАСС) со мной связался Горан, прислал мне сценарий, в который я сразу влюбился. Во-вторых, Сербия - это прекрасная страна, в-третьих, это не какой-то голливудский блокбастер, а очень камерная история, но при этом очень поэтическая. Это когда внутри тебя не страх, а внутри любовь, мне кажется, это сейчас очень важно. Это абсолютно об искусстве, и, конечно, особенно знаменательно, что мы начали снимать этот фильм в такой день", - сказал Опельянц.
"Этот фильм, который называется "Леший", - фильм о любви матери и сына. Это сложная, трагическая история для сербского народа, которая рассказывает о любви во время войны, бомбежек Белграда 1999 года. Горан Радованович очень тонко касается этой истории, не педалируя на каких-то политических темах, описывает любовь матери и сына и страдания, которые несет война", - рассказал российский кинооператор.
В свою очередь Баранов сообщил ТАСС, что проект фильма - первый серьезный пример копродукции Сербии и России. "Насколько я понимаю, это первый серьезный совместный проект Сербии и России, который осуществляется в кооперации с "Мосфильмом". Очень важно, что Горану удалось начать работу над фильмом, который он задумал достаточно давно, особенно важно, что съемки начались именно в этот день, годовщину начала агрессии. Думаю, что это будет интересный опыт и для Владислава Опельянца, который был здесь, в Белграде, на премьере "Солнечного удара" в 2014 году, но такое погружение в нашу общую трагедию и именно в такое время может очень существенно повлиять на кинематографические круги в России, чтобы наконец обратить больше внимания на это пространство с точки зрения кинематографа и совместной продукции", - рассказал Баранов.
Как сообщил журналистам Горан Радованович, фильм будет сниматься во многих регионах Сербии. "Съемки пройдут в центре Белграда, в окрестностях города. Также мы планируем снимать в Восточной Сербии, в окрестностях города Вршац, в Делиблатской пещере, на Любичевском мосту, то есть мы будем на востоке, западе, севере и юге. Спасибо Сербской православной церкви за поддержку нашей работы", - сказал режиссер.
По словам Радовановича, съемки ленты продлятся два месяца, фильм должен выйти в прокат до конца года.