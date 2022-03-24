Dnestr.TV

 
0

Премьер-министр Молдовы лично займется реинтеграцией Приднестровья

Премьер-министр Молдовы лично займется реинтеграцией Приднестровья

Глава молдавского правительства Наталья Гаврилица возглавила правительственную комиссию, которая займется координацией переговоров по Приднестровскому урегулированию и реинтеграцией региона. По её словам, роль комиссии будет заключается в продвижения всеми национальными органами госвласти единой политики объединения страны, пишет eadaily.com

В состав новой комиссии вошли члены кабмина и руководители других учреждений, связанных с этой проблематикой. Заместителем председателя назначен вице-премьер, политический представитель Кишинева в этом вопросе Олег Серебрян.

Напомним, с 2019 года стороны так ни разу не сели за стол переговоров в формате постоянного совещания с участием посредников (ОБСЕ, Россия, Украина) и наблюдателей (США, ЕС).

При этом молдавская сторона отказывается выполнять взятые ранее на себя договоренности. Ранее Серебрян констатировал, что «приднестровский случай не является неразрешимым, но вряд ли разрешится в обозримом будущем». Позже политически представитель Кишинева объявил о том, что существующий переговорный формат «5+2» себя исчерпал, однако пока никто не предложил альтернативную такую же эффективную площадку для диалога. Помимо этого они требуют вывода российских войск из Приднестровья, заявляя о том, что их присутствие, включая миротворцев, мешает продвижению переговорного процесса.

Как сообщало EADaily , о том, что сейчас не лучшее для Молдавии время, чтобы искать вариант восстановления территориальной целостности республики, говорил спикер парламента Игорь Гросу:

«Искать формулу реинтеграции Приднестровья в такой напряженной атмосфере — это не лучший вариант. Что мы можем сделать — это не допустить дестабилизации здесь у нас».

В свою очередь министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Нику Попеску подчеркнул, что правительство будет продолжать искать решения для реинтеграции посредством диалога и переговоров, потому что «это единственный путь к достижению цели нашей страны».

  • Сегодня, 17:43
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Услышать тех, кого никто не слышит
  • В Приднестровье установлены предельные уровни розничных ...
  • Внимание: движение на украинских пунктах пропуска Плато ...
  • Доброе утро!В Приднестровье в этом месяце очередной раз ...
  • Абрамович передал управление «Челси» благотворительному ...
  • Рядом с приднестровской границей произошёл взрыв ж/д мо ...
  • Изменения в закон о всеобщей воинской обязанности и вое ...
  • ГТК ПМР информирует о приостановке работы ряда ТПП
  • Зеленский выступил с новым обращением: Получить Украину ...
  • Молдова может отказаться от электричества Кучурганской ...

    • Moldova+

  • Абрамович передал управление «Челси» благотворительному фонду клуба
  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Услышать тех, кого никто не слышит
  • В Приднестровье установлены предельные уровни розничных ...
  • Внимание: движение на украинских пунктах пропуска Плато ...
  • Доброе утро!В Приднестровье в этом месяце очередной раз ...
  • Абрамович передал управление «Челси» благотворительному ...
  • Рядом с приднестровской границей произошёл взрыв ж/д мо ...
  • Изменения в закон о всеобщей воинской обязанности и вое ...
  • ГТК ПМР информирует о приостановке работы ряда ТПП
  • Зеленский выступил с новым обращением: Получить Украину ...
  • Молдова может отказаться от электричества Кучурганской ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна