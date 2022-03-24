Глава молдавского правительства Наталья Гаврилица возглавила правительственную комиссию, которая займется координацией переговоров по Приднестровскому урегулированию и реинтеграцией региона. По её словам, роль комиссии будет заключается в продвижения всеми национальными органами госвласти единой политики объединения страны, пишет eadaily.com
В состав новой комиссии вошли члены кабмина и руководители других учреждений, связанных с этой проблематикой. Заместителем председателя назначен вице-премьер, политический представитель Кишинева в этом вопросе Олег Серебрян.
Напомним, с 2019 года стороны так ни разу не сели за стол переговоров в формате постоянного совещания с участием посредников (ОБСЕ, Россия, Украина) и наблюдателей (США, ЕС).
При этом молдавская сторона отказывается выполнять взятые ранее на себя договоренности. Ранее Серебрян констатировал, что «приднестровский случай не является неразрешимым, но вряд ли разрешится в обозримом будущем». Позже политически представитель Кишинева объявил о том, что существующий переговорный формат «5+2» себя исчерпал, однако пока никто не предложил альтернативную такую же эффективную площадку для диалога. Помимо этого они требуют вывода российских войск из Приднестровья, заявляя о том, что их присутствие, включая миротворцев, мешает продвижению переговорного процесса.
Как сообщало EADaily , о том, что сейчас не лучшее для Молдавии время, чтобы искать вариант восстановления территориальной целостности республики, говорил спикер парламента Игорь Гросу:
«Искать формулу реинтеграции Приднестровья в такой напряженной атмосфере — это не лучший вариант. Что мы можем сделать — это не допустить дестабилизации здесь у нас».
В свою очередь министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Нику Попеску подчеркнул, что правительство будет продолжать искать решения для реинтеграции посредством диалога и переговоров, потому что «это единственный путь к достижению цели нашей страны».