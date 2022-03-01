Ежегодно, 24 марта отмечается Всемирный день борьбы с туберкулезом — в день, когда в 1882 году немецкий микробиолог Роберт Кох объявил о сделанном им открытии возбудителя туберкулеза. В 1993 году Всемирной организацией здравоохранения туберкулез был объявлен национальным бедствием, а день 24 марта — Всемирным днем борьбы с туберкулезом.
Туберкулез — инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем. И без соответствующего лечения человек, больной активной формой туберкулеза, ежегодно может заразить в среднем 10-15 человек.
Как отметила министр здравоохранения Кристина Албул, туберкулёз сегодня остаётся одной из актуальных проблем в здравоохранении. Согласно оценкам Всемирной организации здравоохранения, в 2020 году от этого заболевания скончались 1,5 миллиона человек.
Что касается ситуации с туберкулёзом в Приднестровье, то в нашей республике она на протяжении последних десятилетий имеет характер эпидемии. В 2021 году заболеваемость на 100 тыс. населения составила 51,0. Было зарегистрировано 234 впервые выявленных случая. Основная доля заболевших приходится на взрослое население – в 2021 году этот процент составил 93.
Говоря о показателях смертности Кристина Албул подчеркнула: с 2019 года наблюдается заметное снижение (в среднем на 35%). В 2021 году от активного туберкулёза скончались 26 пациентов.
Туберкулёз излечим и предотвратим. Необходимо соблюдать непрерывность лечения под наблюдением квалифицированного медперсонала.
Поэтому целью проведения Всемирного дня борьбы с туберкулезом является, прежде всего, повышение осведомленности населения планеты о глобальной эпидемии этой болезни и усилиях по её ликвидации, о методах профилактики и борьбы с ней. Единственным и самым эффективным методом профилактики является ежегодный флюороосмотр.
Символ Дня борьбы с туберкулезом — белая ромашка, как символ здорового дыхания. minzdrav.gospmr.org