Сегодня в офисе Миссии ОБСЕ в Тирасполе прошла встреча представителей по политическим вопросам от Приднестровья и Республики Молдова Виталия Игнатьева и Олега Серебряна.
В ходе заседания были обсуждены требующие оперативного решения проблемы в отношениях сторон, прежде всего связанные с задержанием приднестровских грузов и деятельностью некоторых промышленных предприятий ПМР, а также вопросы, относящиеся к пакету «Берлин плюс». В частности, была затронута тема импорта через территорию Молдовы медицинских препаратов, необходимых в Приднестровье. С учётом особой ситуации были зафиксированы конкретные параметры взаимодействия в целях недопущения перебоев с поставками лекарств, включая те, которые не зарегистрированы в государственном реестре Республики Молдова. Условлено продолжить диалог и уточнить технические аспекты на уровне профильных экспертных (рабочих) групп с привлечением представителей компаний-импортёров фармацевтической продукции, сообщается на сайте МИД ПМР.
Ввиду неконструктивной позиции РМ не находит своего решения долговременная проблема с ввозом заготовок для номерных знаков приднестровского образца, а также раций, заблокированных на пункте пропуска «Кучурган» с декабря прошлого года. Виталий Игнатьев призвал минимизировать любые проволочки с импортом в Приднестровье топлива, продуктов питания, оборудования.
Отдельно был обозначен вопрос воспрепятствования деятельности ОАО «Молдавский металлургический завод». Приднестровская сторона подчеркнула необходимость скорейшей отмены необоснованных запретов на импорт сырья (металлолома) для нужд предприятия, отметив полную открытость для взаимодействия в сфере экологии и охраны окружающей среды.
В данном контексте была отмечена негативная тенденция по части отношения РМ к созыву заседаний экспертных (рабочих) групп – профильные специалисты по вопросам таможенного взаимодействия, развития транспорта, а также экономики не собирались в текущем году, несмотря на направленные приднестровской стороной приглашения. Было акцентировано внимание на необходимости активизации работы на уровне экспертов по упомянутым и иным сферам, включая банковскую и правоохранительную деятельность и телекоммуникации.
Приднестровская сторона призвала РМ к скорейшему выполнению ранее подписанных соглашений из пакета «Берлин плюс», в том числе пункта 5 Протокольного решения по вопросам землепользования в Дубоссарском районе в части, касающейся прекращения уголовных дел.
Как сообщает moldpres.md, в ходе диалога представитель Молдовы затронул проблему фермеров Дубоссарского района и призвал приложить все возможные усилия для решения стоящих перед ними трудностей, предоставления беспрепятственного доступа к участкам, в том числе во время проведения сезонных полевых работ и обработки земельных наделов, а также обеспечить безусловное и бессрочное выполнение Протокольного решения от 25 ноября 2017 г.
Особое внимание было уделено проблеме свободного передвижения. Констатировалась ее взаимосвязь со многими проблемами, с которыми сталкиваются граждане в процессе поездки в населенные пункты Приднестровского региона, необходимость устранения существующих барьеров и обеспечение безопасного передвижения всех категорий людей, как это происходит при беспрепятственном передвижении на правом берегу Днестра и через пункты пропуска государственной границы.
Вновь затрагивалась тема школ с преподаванием на молдавском языке и необходимость обеспечения развития образовательного процесса в соответствии с действующими требованиями, с предоставлением им соответствующих помещений и оснащением необходимыми средствами.
Обсуждались меры поддержки, предоставляемые на обоих берегах Днестра для временного размещения в центрах размещения и частном секторе украинских беженцев. Тирасполь выразил заинтересованность в получении гуманитарной помощи, предоставляемой в этой связи Республике Молдова международными донорами.
Переговорщики договорились в ближайшее время возобновить работу ряда отраслевых рабочих групп (по экономическим вопросам, автомобильному транспорту, здравоохранению, банковским вопросам и др.) для обсуждения актуальных вопросов на уровне специалистов. Кишинев выдвинул предложение о создании некоторых новых форматов технического диалога, таких как создание рабочих групп в сфере туризма и культурного наследия.