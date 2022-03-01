Министр иностранных дел Польши, действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Збигнев Рау посетит Кишинев.
Визит запланирован на 25 марта. Об этом сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел и евроинтеграции Молдовы (МИДЕИ).
Как рассказали в ведомстве, в Кишиневе у председателя ОБСЕ запланирована встреча с президентом Майей Санду, премьер-министром Натальей Гаврилицей и главой МИДЕИ Нику Попеску. Они планируют обсудить процесс урегулирования приднестровского конфликта и вопросы региональной безопасности, сообщает newsmaker.md.
«Визит также даст возможность обсудить приоритеты двусторонней повестки дня, пути активизации молдавско-польского диалога и повестку дня европейской интеграции нашей страны», — отметили в МИДЕИ. newsmaker.md