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Байден предложил исключить Россию из G20

Байден предложил исключить Россию из G20

Президент США Джо Байден в ходе выступления в Брюсселе заявил, что считает необходимым исключить Россию из числа участников "Группы двадцати". Он при этом отметил, что итоговое решение об этом может принять только сама G20.

Также американский лидер выступил с инициативой пригласить на следующее заседание "Большой двадцатки" Украину.

"Решение зависит от самой группы G20, - сказал Байден. - Если это не удастся сделать (исключить РФ из G20), тогда нам следует пригласить Украину".

Помимо этого Байден сообщил, что текущие геополитические события вызовут нехватку продовольствия в мире, однако США и ЕС работают над смягчением последствий.
mk.ru
  • Сегодня, 19:49
  • DTV
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