Президент США Джо Байден в ходе выступления в Брюсселе заявил, что считает необходимым исключить Россию из числа участников "Группы двадцати". Он при этом отметил, что итоговое решение об этом может принять только сама G20.
Также американский лидер выступил с инициативой пригласить на следующее заседание "Большой двадцатки" Украину.
"Решение зависит от самой группы G20, - сказал Байден. - Если это не удастся сделать (исключить РФ из G20), тогда нам следует пригласить Украину".
Помимо этого Байден сообщил, что текущие геополитические события вызовут нехватку продовольствия в мире, однако США и ЕС работают над смягчением последствий. mk.ru