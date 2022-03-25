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Еврокомиссия: Евросоюз не станет платить за газ в рублях

Еврокомиссия: Евросоюз не станет платить за газ в рублях

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС не допустит оплаты российского газа в рублях, передает агентство Reuters. Чиновница назвала такой вариант неприемлемым, так как, по ее мнению, выплаты в рублях будут нарушением введенных Евросоюзом антироссийских ограничений.

«Такое решение стало бы односторонним. А это нарушает условия сделки, — пояснила глава Европейской комиссии. — Это фактически попытка обойти санкции. Мы не для того вводили санкции, чтобы их обходить. Прошло время, когда энергию можно было использовать для шантажа». — заявила фон дер Ляйен.

Накануне президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что Москва переводит в рубли расчеты за поставки газа в недружественные страны, поскольку поставлять российские товары в Евросоюз и США и получать оплату в их валюте не имеет смысла. При этом глава государства заявил о продолжении поставок голубого топлива в объемах и по ценам, зафиксированных в контрактах, поскольку государство дорожит своей репутацией.

eadaily.com
  • Сегодня, 06:20
  • DTV
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