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Госдума и Минздрав опровергли сообщения о смерти Жириновского

Госдума и Минздрав опровергли сообщения о смерти Жириновского

Спикер Думы Вячеслав Володин опроверг заявление сенатора Александра Пронюшкина о смерти лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Как сообщили в пресс-службе Минздрава, Жириновский находится в стабильном состоянии, сообщает РИА Новости

"Всех, кто переживает за здоровье Владимира Вольфовича Жириновского, хочу успокоить. Он жив. Состояние его действительно тяжелое. Сегодня ему сделали КТ. Мы за него переживаем, врачи борются за него. Он сам большой молодец. Давайте пожелаем ему скорейшего выздоровления", — написал политик в Telegram-канале.

Госдума и Минздрав опровергли сообщения о смерти Жириновского

Ранее в пятницу Пронюшкин опубликовал в Telegram сообщение о смерти лидера ЛДПР, но позднее удалил его.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава, Жириновский находится в стабильном состоянии.

"Врачи продолжают оказывать всю возможную в этой ситуации медицинскую помощь", — добавили в ведомстве.

Губернатор Хабаровского края, член ЛДПР Михаил Дегтярев подтвердил в Telegram, что лидер партии жив.

Фракция Либерально-демократической партии в Думе также опубликовала опровержение.

"Мы категорически опровергаем ложь о смерти Владимира Жириновского. Буквально час назад врачи отправили Владимира Вольфовича на плановую процедуру. Его состояние стабильно. Никаких негативных перемен в его здоровье нет!" — говорится в сообщении.

ЛДПР расценивает вброс о смерти Владимира Жириновского как провокацию накануне встречи депутатов фракции с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, заявил заместитель руководителя фракции Ярослав Нилов

"Появившийся вброс расцениваем как провокацию накануне встречи депутатов фракции ЛДПР с главой правительства Михаилом Мишустиным", - написал Нилов в своём Telegram-канале.

Парламентарий добавил, что информация о смерти Жириновского - "грязный фейк". "Он жив и продолжает получать необходимое лечение", - уточнил он.

Жириновского, которому в 2021 году исполнилось 75 лет, госпитализировали 2 февраля с диагнозом COVID-19, с тех пор он находится в больнице.
  • Сегодня, 10:37
  • DTV
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