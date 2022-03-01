Министерство по социальной защите и труду ПМР определило величину минимального размера оплаты труда (МРОТ) на II квартал с 1 апреля 2022 года .По сравнению с первым кварталом текущего года, величина минимального размера оплаты труда для бюджетников осталась неизменной , а для квалифицированных работников других организаций выросла на 3,0%.
Соответствующий приказ Министерства по социальной защите и труду подписан и зарегистрирован Министерством юстиции Приднестровской Молдавской Республики, сообщает newspmr.com
Согласно документу, с 1 апреля 2022 года на II квартал 2022 года установлены следующие величины МРОТ:
1). МРОТ для работников организаций, заработная плата которых регулируется законом «О заработной плате работников бюджетной сферы, денежном довольствии военнослужащих и лиц, приравненных к ним по условиям выплат денежного довольствия, денежном содержании государственных гражданских служащих»: - для неквалифицированных работников – 1 809 руб.; - для квалифицированных работников – 1 989,9 руб.
2). МРОТ для работников организаций, минимальный размер оплаты труда которых рассчитывается с коэффициентом 1,0 (за исключением бюджетных организаций): - для неквалифицированных работников – 1 796 руб.; - для квалифицированных работников – 1 975,6 руб.
3). МРОТ для работников организаций, минимальный размер оплаты труда которых рассчитывается с коэффициентом 1,5 (для крупного и среднего бизнеса): - для неквалифицированных работников – 2 694 руб.; - для квалифицированных работников – 2 963,4 руб.