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Что означает особый статус для Приднестровья? Объясняет глава ОБСЕ

Что означает особый статус для Приднестровья? Объясняет глава ОБСЕ

Действующий председатель ОБСЕ, польский министр иностранных дел Збигнев Рау заявил 25 марта во время пресс-конференции в Кишиневе, что ОБСЕ поддерживает территориальную целостность Молдовы с приданием Приднестровью особого статуса. Однако он не уточнил, каким должен быть этот статус.

Говоря о причинах своего приезда в Кишинев, глава ОБСЕ отметил, что приехал выразить позицию ОБСЕ в отношении приднестровского конфликта, сообщает newsmaker.md

«Мы поддерживаем суверенитет, независимость и территориальную целостность Молдовы с приданием особого статуса Приднестровью. Это остается основой для мирного урегулирования этого конфликта», — сказал Збигнев Рау.

На вопрос журналистов, что означает этот особый статус, глава ОБСЕ не уточнил подробности, но при этом добавил: «Особый статус означает интеграцию в мирную и демократическую Молдову, в страну, где соблюдают права человека, где гражданское общество пользуется привилегиями, присущими демократическому государству»

Напомним, в 2021 году об особом статусе Приднестровья говорил и спецпредставитель председателя ОБСЕ по приднестровскому урегулированию Томас Майер-Хартинг. На брифинге по итогам визита Майер-Хартинг напомнил, что для ОБСЕ цель процесса урегулирования — сохранить суверенность и целостность Молдовы в международно признанных границах, при этом определив специальный статус для Приднестровья.
  • Сегодня, 12:29
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