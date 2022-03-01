Действующий председатель ОБСЕ, польский министр иностранных дел Збигнев Рау заявил 25 марта во время пресс-конференции в Кишиневе, что ОБСЕ поддерживает территориальную целостность Молдовы с приданием Приднестровью особого статуса. Однако он не уточнил, каким должен быть этот статус.
Говоря о причинах своего приезда в Кишинев, глава ОБСЕ отметил, что приехал выразить позицию ОБСЕ в отношении приднестровского конфликта, сообщает newsmaker.md
«Мы поддерживаем суверенитет, независимость и территориальную целостность Молдовы с приданием особого статуса Приднестровью. Это остается основой для мирного урегулирования этого конфликта», — сказал Збигнев Рау.
На вопрос журналистов, что означает этот особый статус, глава ОБСЕ не уточнил подробности, но при этом добавил: «Особый статус означает интеграцию в мирную и демократическую Молдову, в страну, где соблюдают права человека, где гражданское общество пользуется привилегиями, присущими демократическому государству»
Напомним, в 2021 году об особом статусе Приднестровья говорил и спецпредставитель председателя ОБСЕ по приднестровскому урегулированию Томас Майер-Хартинг. На брифинге по итогам визита Майер-Хартинг напомнил, что для ОБСЕ цель процесса урегулирования — сохранить суверенность и целостность Молдовы в международно признанных границах, при этом определив специальный статус для Приднестровья.