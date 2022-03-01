Министерство здравоохранения ПМР провело расширенное онлайн-заседание коллегии, посвящённое подведению итогов 2021 года. Представленную министром информацию заслушали и обсудили руководители органов государственной власти и управления. Участие в работе коллегии принял Президент Вадим Красносельский, сообщает пресс-служба главы государства.
Глава ведомства Кристина Албул в докладе отметила снижение численности населения республики и уровня рождаемости. Количество родов в 2021 году – 3013, на свет появились 3144 ребенка. Самый высокий показатель рождаемости в Тирасполе, низкий – в Каменском районе. При этом в той же Каменке наибольший показатель смертности.
В целом по республике в течение года умерло 8680 человек (больше, чем годом ранее). Министр здравоохранения акцентировала внимание на том, что больше стало уходить из жизни лиц трудоспособного возраста. Сказалась эпидемиологическая ситуация. Смертность от инфекционных заболеваний выросла в 2021 году на 53,7% по сравнению с 2020-м. При этом зафиксировано снижение уровня смертности от болезней кровообращения, злокачественных новообразований, туберкулёза. Руководитель ведомства связывает это с повышением эффективности оказания специализированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной.
Важными аспектами Кристина Албул считает внедрение инновационных методов диагностики, профилактики и лечения, повышение уровня выявляемости на ранних стадиях заболевания, своевременное обеспечение лекарственными препаратами и медицинскими изделиями.
Структура причин смертности выглядит по итогам 2021 года таким образом: на первом месте болезни системы кровообращения (46,5%), на втором – инфекционные и паразитарные недуги (19,2%), на третьем – онкологические патологии (12,5%). Последнее десятилетие наблюдалась тенденция к снижению младенческой и детской смертности, но показатели 2021 года чуть хуже, чем в 2020-м. Случаев материнской смертности не зафиксировано. Выросли показатели заболеваемости и болезненности населения.
Кристина Албул остановилась на таких заболеваниях, как ВИЧ, СПИД, туберкулёз. В 2021 году на учёт приняты 162 ВИЧ-инфицированных (всего в республике – 2354), 68 человек с диагнозом СПИД (на диспансеризационном учете находится 641 пациент), выявлено 246 больных туберкулёзом (заболеваемость по этому направлению ниже, чем в 2020 году).
Выявляемость онкологии в отчетном периоде на 3,7% ниже, чем годом ранее (диагноз подтвердился в 1523 случаях). Больше половины выявили на I и II стадиях, 3,6% опухолей обнаружено в ходе профилактических осмотров. Смертность населения трудоспособного возраста от злокачественных новообразований сократилась на 16,4%. Для профилактики вирусных гепатитов в прошлом году введена в действие целевая госпрограмма. Гепатитами В и С болели в отчётном периоде 2214 приднестровцев.
Особое внимание докладчик уделила COVID-19. В 2021 году было зарегистрировано 58 165 случаев инфицирования (почти в два с половиной раза больше, чем в 2020-м). Госпитальное лечение прошли 42 965 человек. Больше подвержены коронавирусу оказались женщины, а если говорить о возрастной градации, то лица старше 70 лет. Показатель летальности среди носителей нового вируса составил в 2021 году 2,7%. Больше всего умерших в Тирасполе (440), наименьшая COVID-смертность в Каменском районе. У всех умерших носителей коронавирусной инфекции были сопутствующие хронические заболевания, констатировала Кристина Албул.
Она подчеркнула, что, несмотря на вынужденные коррективы в деятельности медучреждений и системы здравоохранения в целом, в отчётном периоде продолжалась текущая работа. Проведено 85 666 медосмотров. В ходе медицинских осмотров детей патологии выявлены у 2725 несовершеннолетних (у 1232 - дефекты речи, у 955 - снижение остроты зрения, у 46 – слуха, у 253 детей обнаружено нарушение осанки, у 152 – сколиоз, у 87 – отставание в физическом развитии).
Говоря об уровне оказания медицинских услуг, Кристина Албул подчеркнула, что доступнее и разнообразнее стала высокотехнологичная помощь. Сейчас она охватывает 88 направлений в офтальмологической, травматологической, урологической, хирургической, гинекологической сферах. Министр также напомнила, что по необходимости детей с инвалидностью за счёт госбюджета принимают узкие специалисты негосударственных медучреждений (в случае отсутствия таковых в госучреждениях). По этой программе консультативная помощь оказана 1311 юным пациентам, проведено 110 функциональных и 264 лабораторных исследований. В программу попали и воспитанники социальных учреждений. Позже было принято решение о расширении перечня. В программу включили детей из малообеспеченных семей и несовершеннолетних с социально значимыми заболеваниями.
Докладчик подробно остановилась на операциях по имплантации искусственных хрусталиков. В 2021 году их проведено 223, 102 из которых - на льготных основаниях, 20 – бесплатно.
Кристина Албул рассказала также о категориях граждан, направляемых на лечение за пределами Приднестровья за счет республиканского бюджета, отметив, что перечень был расширен на три позиции. Всего на зарубежное лечение было направлено в отчетном периоде 580 приднестровцев.
Говоря о кадровом обеспечении системы здравоохранения, Кристина Албул отметила снижение показателя обеспеченности в расчете на 10 тысяч населения. Укомплектованность медучреждений врачами – 85,3%, средним медперсоналом – 92,4%, младшим – 96,5%. На начало текущего года в системе здравоохранения ПМР было занято 1669 врачей, 3496 медсестер, 2378 представителей младшего медицинского персонала (по всем позициям количество работников меньше, чем годом ранее).
Министр проинформировала о том, что в 2021 году медики повышали квалификацию как за бюджетные средства, так и за свой счет. Были доступны курсы на базе РУДН, Приволжского исследовательского мединститута, молдавского госуниверситета медицины и фармакологии, ПГУ им. Т.Г. Шевченко и Тираспольского медицинского колледжа. В планах также сотрудничество с Нижегородской медицинской академией и Брянским медико-социальным техникумом.
Рассказывая о работе Минздрава с гражданами, Кристина Албул отметила, что в отчетном периоде отмечено увеличение числа обращений в адрес ведомства (всего поступило 1642). Половина запросов была связана с оказанием медицинской или материальной помощи на проведение лечения.
Министр также остановилась на деятельности, направленной на профилактику здорового образа жизни и просвещение населения по вопросам здравоохранения.
Что касается финансирования отрасли: на здравоохранение в 2021 году было выделено больше 975 миллионов рублей, 283 миллиона из них направили на борьбу с распространением коронавируса. Доходы от оказания платных услуг оказались почти вдвое меньше запланированного (44 миллиона). Это связано с карантинными ограничениями. 41,5 миллион рублей, выделенный из Фонда капвложений - 2021, потратили на строительство и ремонт 71 объекта медицинской направленности. Значимо обновление автопарка службы скорой медицинской помощи. 20 новых карет – гуманитарная помощь.
Среди стоящих перед Минздравом задач на перспективу Кристина Албул выделила внедрение комплексной информационной системы, борьбу с COVID-19 и организацию посткоронавирусной реабилитации, открытие кардиологического центра высокотехнологической помощи и отделения эндопротезирования коленных суставов, создание обучающего (симуляционного) центра. Сохраняет актуальность исполнение целевых госпрограмм медицинского профиля, а также реализация планов в рамках программы капитальных вложений. Министр напомнила, что 2022-й объявлен в Приднестровье Годом здравоохранения.
От имени общественности благодарность за работу представителям приднестровского здравоохранения выразил руководитель молодёжного крыла Общеприднестровского народного форума Сергей Шерстюк. Заместитель Прокурора ПМР Валерий Стародуб также поблагодарил медиков за их труд. При этом он указал на то, что органами Прокуратуры выявляется немало допущенных в системе здравоохранения нарушений законодательства об обращениях граждан.
Президент в своем выступлении также остановился на значимости качественного взаимодействия не только медиков, но и должностных лиц Минздрава с гражданами. Отдельный блок выступления он посвятил поступающим в его адрес обращениям, имеющим отношение к медицинской отрасли. Были озвучены конкретные жалобы и предложения. Все документы переданы в работу.
Анализируя представленную министром информацию, Вадим Красносельский обратил внимание на озвученные данные, связанные с демографией. Президент отметил, что, говоря, к примеру, о количестве новорожденных, важно не только указывать зарегистрированные в республике роды, но и учитывать число приднестровских детей, появившихся в отчетном периоде на свет за пределами страны.
Глава государства уделил особое внимание теме кадрового дефицита, который испытывает система здравоохранения в части обеспечения медучреждений узкоспециализированными детскими врачами.
Еще одно важное направление, требующее, по мнению Президента, повышенного внимания, – взаимодействие министерства и администрации медучреждений со студентами-старшекурсниками профильного факультета ПГУ. Глава государства уверен, что организованный на системной основе диалог будет полезен всем участникам.
Говоря о реализации программы капитальных вложений, Вадим Красносельский напомнил, что сфера здравоохранения остается приоритетной. Планы приходится корректировать исходя из ситуации. Процесс улучшения инфраструктуры медучреждений, возможно, замедлится, но не будет остановлен, подчеркнул глава государства. Президент также упомянул целевые госпрограммы, направленные на сохранение здоровья граждан и профилактику заболеваний, отметив их значимость, эффективность и целесообразность дальнейшей реализации.
Затронул Президент и тему возможного реформирования системы здравоохранения, отметив, что любые подвижки в этом направлении допустимы только после широкого обсуждения и согласования всеми заинтересованными сторонами. Если речь будет идти о финансово затратных проектах, то в текущем периоде для них не время, считает Вадим Красносельский. В любом случае выбранный вариант не затронет в одночасье всю систему здравоохранения: изменения должны апробироваться точечно на отдельно взятых участках.
Не остался без внимания Президента вклад медиков в борьбу с распространением коронавируса. Вадим Красносельский считает, что приднестровские врачи и все, кто оказывает им содействие, достойно справляются с этим испытанием.
Подводя итоги, руководитель страны отметил, что встречающиеся недоработки чаще имеют отношение к деятельности аппарата Минздрава, чем к медперсоналу. В целом глава государства высоко оценил работу Министерства здравоохранения ПМР и подведомственных ему учреждений.