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В Приднестровье проверили все сообщения о «бомбах». Поиски авторов продолжаются

В Приднестровье проверили все сообщения о «бомбах». Поиски авторов продолжаются

В четверг, 24 марта, несколько больниц, университет, а также несколько муниципальных и частных предприятий Приднестровья получили электронные сообщения о минировании зданий.

Специалисты Министерства внутренних дел, Минобороны и МГБ Приднестровья обследовали все объекты, на которых якобы были заложены взрывные устройства.

Взрывные устройства не обнаружены, - сообщает пресс-служба МВД ПМР

МВД и МГБ продолжают работу по установлению лиц, совершивших данные преступления.

В молдавском Бюро реинтеграции назвали ситуацию «очевидной провокацией, направленной на распространение паники и создание ненависти и противоречий в обществе». Такое же мнение высказал и бывший глава МИД Приднестровья Владимир Ястребчак, который в беседе с newsmaker.md назвал сообщения «политической провокацией».

«Я с трудом верю, что это некое банальное баловство. Это, скорее, политическая провокация, направленная на некую дестабилизацию. Это создает нервозность в обществе, на что и был расчет», — считает Ястребчак.
  • Сегодня, 14:09
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