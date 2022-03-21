МВД и МГБ продолжают работу по установлению лиц, совершивших данные преступления.
В молдавском Бюро реинтеграции назвали ситуацию «очевидной провокацией, направленной на распространение паники и создание ненависти и противоречий в обществе». Такое же мнение высказал и бывший глава МИД Приднестровья Владимир Ястребчак, который в беседе с newsmaker.md назвал сообщения «политической провокацией».
«Я с трудом верю, что это некое банальное баловство. Это, скорее, политическая провокация, направленная на некую дестабилизацию. Это создает нервозность в обществе, на что и был расчет», — считает Ястребчак.