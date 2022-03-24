Украина просит власти США ежедневно поставлять по 500 зенитных ракет Stinger и противотанковых ракетных комплексов Javelin, сообщает pravda.ru ссылаясь на телеканал CNN .
Как отмечает канал, Киев обновил список пожеланий помощи от Вашингтона. Запрос отправлен американскому конгрессу и отражает "все большую потребность" Украины в ракетах американского производства Stinger и Javelin.
В обоих случаях Киев запрашивает на сотни ракет больше, чем в предыдущем списке, направленном конгрессменам, сообщил каналу источник.
Последний груз военной помощи США, согласованный в феврале, прибыл на Украину несколько дней назад. Сейчас Соединенные Штаты отправляют Киеву следующие грузы на общую сумму в 1 миллиард долларов.