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CNN: Киев требует от США ежедневно поставлять по 500 ракет Stinger и Javelin

CNN: Киев требует от США ежедневно поставлять по 500 ракет Stinger и Javelin

Украина просит власти США ежедневно поставлять по 500 зенитных ракет Stinger и противотанковых ракетных комплексов Javelin, сообщает pravda.ru ссылаясь на телеканал CNN .

Как отмечает канал, Киев обновил список пожеланий помощи от Вашингтона. Запрос отправлен американскому конгрессу и отражает "все большую потребность" Украины в ракетах американского производства Stinger и Javelin.

В обоих случаях Киев запрашивает на сотни ракет больше, чем в предыдущем списке, направленном конгрессменам, сообщил каналу источник.

Последний груз военной помощи США, согласованный в феврале, прибыл на Украину несколько дней назад. Сейчас Соединенные Штаты отправляют Киеву следующие грузы на общую сумму в 1 миллиард долларов.
  • Сегодня, 14:37
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