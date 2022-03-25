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Минобороны обнародовало новые данные о потерях российской армии на Украине

Минобороны обнародовало новые данные о потерях российской армии на Украине

На Украине за время проведения спецоперации погиб 1351 российский военный. Об этом сообщили в Минобороны, передает ТАСС.

«К сожалению, в ходе специальной военной операции есть потери среди наших боевых товарищей. На сегодня погиб 1351 военнослужащий, 3825 получили ранения», — рассказал первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Рудской.

По словам генерал-полковника, государство возьмет на себя поддержку их семей. "Поднятие детей вплоть до получения высшего образования, полное погашение кредитов, решение жилищного вопроса", - подчеркнул он.

Сергей Рудской назвал общие потери ВСУ за месяц операции: около 14 000 убитых и около 16 000 раненых.

Минобороны России подвело итоги первого месяца спецоперации на Украине

За месяц военной спецоперации на Украине российская армия вместе с вооруженными силами ЛНР и ДНР сорвали планы наступления ВСУ с использованием артиллерии, ракетных систем и авиации.

К настоящему моменту осовобождено 93% территории Луганско республики и 53% Донецкой. Об этом сегодня, 25 марта, заявил первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской, сообщает eadaily.com

Он рассказал, что 22 января российская разведка перехватила приказ командующего Национальной гвардией Украины генерала Николая Балана о необходимости завершить подготовку к наступательным действиям до 28 февраля, чтобы в марте ВСУ могли перейти в наступление. Российская армия действовала на упреждение. Сейчас операция развивается в соответствии с планом. Основные задачи первого этапа операции уже выполнены, основным приоритетом остается сохранение жизней мирного населения. Отсюда и тактика высокоточных ударов по военной инфраструктуре и вооруженным силам противника.

Блокирование крупных городов обеспечивает сковывание сил ВСУ и не дает украинскому командованию перебрасывать подкрепления на Донбасс, отметил Рудской. Главная операция идет на данный момент на Донбассе. Господство в воздухе было завоевано ВКС РФ в первые два дня операции. Организованная система ПВО, ВВС Украины и ВМСУ фактически прекратили свое существование. В результате систематических ударов по складам уничтожено до 70% всех военных запасов Украины. Уничтожено 30 ключевых объектов ВПК Украины. Уничтожено уже 68% предприятий, где ремонтировалась военная техника.

Вместе с тем, с начала СВО украинская армия уничтожила 127 мостов. Как минимум 10 украинских морских мин сейчас бесконтрольно дрейфуют в Черном море, представляя угрозу для судоходства. Сейчас все организованные резервы ВСУ уже введены в дело, новых нет. Отсюда и ставка на мобилизацию необученного контингента. На Украине, по данным Минобороны РФ, воюет 6595 иностранных наемников. В Мариуполе у противника продолжает обороняться более 7000 человек.

Сергей Рудской назвал общие потери ВСУ за месяц операции: около 14 000 убитых и около 16 000 раненых. Из 2416 боеготовых на 24 февраля танков и ББМ за месяц уничтожено 1587. Из 152 военных самолетов уничтожено 112, из 149 вертолетов — 75, из 36 беспилотников «Байрактар ТБ2» уничтожены 35. Из 180 С-300 и «Бук М1» — 148, из 300 РЛС различного назначения — 117.

С российской стороны убито — 1 351, ранено — 3 825 военнослужащих.

По данным Минобороны РФ, получено более 23 000 заявок от граждан 37 государств, желающих воевать за ДНР и ЛНР. Также поступает масса таких заявок от граждан России.

Операция будет продолжаться вплоть до полного выполнения всех поставленных целей, заверил первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

  • Сегодня, 15:00
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