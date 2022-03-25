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Посла Молдовы вызвали в МИД России

Посла Молдовы вызвали в МИД России

25 марта посла Молдовы Лилиана Дария вызвали в МИД России из-за акции у посольства в Кишиневе, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве, сообщает РИА Новости

"Был заявлен решительный протест в связи с безобразной акцией у посольства России в Кишиневе 24 марта с.г., участники которой демонстрировали оскорбительные лозунги и предпринимали недопустимые действия", — отмечает ведомство.

Министерство также потребовало от молдавской стороны принять меры, чтобы не допустить повторения таких инцидентов.

В МИД напомнили, что согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года государство пребывания должно предотвращать нарушение спокойствия дипломатического представительства или оскорбление его достоинства.

Напомним, накануне, у российского посольства прошла акция против спецоперации российских войск на Украине.

Журналисты newsmaker.md освещая это мероприятие, приложили фото и сообщили : "Вот уже месяц каждый день у здания посольства России в Кишиневе проходят акции протеста против российской агрессии в Украине. Люди приходят с украинскими флагами, плакатами и устанавливают инсталляции. Сегодня перед зданием посольства России участники акции повесили чучело президента РФ Владимира Путина." - приводим цитату из публикации newsmaker.md

Не понятно каким образом такие акции подтверждают заявленный "нейтральный статус" Молдовы .

Сегодня мы сообщали что в Молдове возбудили уголовные дела на активистов партии "Патриоты Молдовы" и общественной организации "Наша Родина — Молдова", которые заявили о поддержке военных действий на Украине, якобы "используя необъективную и ложную информацию".
  • Сегодня, 15:54
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