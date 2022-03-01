В Приднестровье прибыла европейская делегация во главе со Збигневом Рау – Министром иностранных дел Польши.
Данная страна председательствует в текущем году в объединяющей 57 государств Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Это первый визит Действующего председателя ОБСЕ в Приднестровскую Молдавскую Республику.
Его сопровождают Специальный представитель Томас Майер-Хартинг, глава Миссии ОБСЕ в Молдове Клаус Нойкирх, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Польша в РМ Томаш Кобздей и другие должностные лица.
Европейских дипломатов принял Президент ПМР Вадим Красносельский. Встречу организовали в Бендерах в конференц-зале ГРК «Старый бастион». Приднестровскую сторону, помимо Главы государства, представляют Руководитель Администрации Президента ПМР Сергей Белоус, Министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев и его заместитель Александр Стецюк, вице-спикер приднестровского парламента Галина Антюфеева.
Главная цель встречи – совместными усилиями найти выход из тупиковой ситуации, связанной с продолжительной деградацией переговорного процесса, сообщает пресс-служба Президента ПМР
Причина такого положения дел – отказ Молдовы от исполнения подписанных соглашений. Серьезнейшей проблемой является применение Кишиневом разных форм давления на Приднестровье и введение ограничений, нарушающих права и интересы граждан республики. В планах обсуждение дальнейшей работы формата «5+2», поиск инструментов для придания импульса застопорившемуся молдо-приднестровскому диалогу. Кроме уже привычных, годами, а некоторые и десятилетиями сохраняющих актуальность вопросов, назрели новые, вызванные изменившимися внешними обстоятельствами.
Приветствуя гостей, Вадим Красносельский отметил, что визит дипломатов важен для Приднестровья. Он напомнил о том, что формат «Постоянного совещания...» находится в бездействии третий год.
Несмотря на желание главы шведского внешнеполитического ведомства Анн Линде, возглавлявшей ОБСЕ в прошлом году, формат «5+2» в 2021-м так и не собрался.
По словам Вадима Красносельского, ситуация, сложившаяся в соседствующей с Приднестровьем Украине, не добавляет оптимизма, сокращая вероятность встречи участников переговорного процесса. Тем не менее Приднестровье нацелено на продолжение диалога и будет принимать все возможные меры для его возобновления, подчеркнул Президент ПМР. При этом он выделил два основополагающих аспекта.
Во-первых, стороны обязаны исполнять договоренности – уже имеющиеся и те, к достижению которых стремятся.
Во-вторых, Молдова должна отказаться от практики давления на Приднестровье – политического, экономического и любого другого. Вадим Красносельский призвал не забывать, что Приднестровская Молдавская Республика – равноправный участник переговорного процесса.
Глава приднестровского государства отметил, что игнорирование обозначенных им аспектов приведет к тому, что встречи будут носить не более чем ритуальный характер и не дадут ожидаемого практического результата.
Збигнев Рау в своей протокольно-приветственной речи выразил благодарность за организацию встречи и за четко сформулированную повестку.
Дипломат лестно отозвался об управлении приднестровским руководством нынешней кризисной ситуацией, а также отметил, что приветствует озвученный Вадимом Красносельским посыл о том, что Приднестровье не имеет планов агрессивного характера по отношению к Украине. Действующий Председатель ОБСЕ выразил свое мнение, что надежды на сбор в ближайшее время участников формата «5+2» нет. При этом он отметил нацеленность на диалог.