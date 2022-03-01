В Приднестровье в этом месяце, уже четвертый раз меняются цены на топливо. Последнее подорожание топлива было: 11, 8 и 4 марта. Это уже восьмое повышение цен на топливо с начала года.
В зависимости от марки литр бензина стал дороже на 20-30 копеек. Литр дизельного топлива подорожал на 50 копеек, независимо от марки.
Подорожали все виды топлива. А вот цены опубликованные на официальной странице фирмы "Шериф".
ЦЕНЫ НА БЕНЗИН: A98 – 24,00 руб. за 1 литр (до повышения было – 23,80 руб.); A95 премиум – 23,00 руб. за 1 литр (22,80 руб.); A95 – 22,70 руб. за 1 литр (22,50 руб.); A92 – 22,70 руб. за 1 литр (22,40 руб.)
ЦЕНЫ НА ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО: DT евро – 21,50 руб. за 1 литр (21,00 руб.); DT дизель – 21,30 руб. за 1 литр (20,80 руб.)
С начала года независимо от марки литр бензина вырос в цене на 4 рубля 60 копеек, а литр дизельного топлива – на 5 рублей 80 копеек.