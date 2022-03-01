Оперативники Октябрьского РОВД 24 марта задержали подозреваемых в краже государственных регистрационных знаков. Ими оказались тираспольчане 28 и 22 лет. Младший из них ранее неоднократно судим.
Выяснилось: мужчины откручивали иностранные номерные знаки с автомобилей, припаркованных в столице. Взамен оставляли записки с координатами для связи через мессенджеры, надеясь на последующие выкупы номеров машин, передает пресс-центр МВД ПМР.
По фактам краж возбуждено уголовное дело. Подозреваемые задержаны, находятся под стражей. Проводятся следственные мероприятия.
За неправомерное завладение государственными регистрационными знаками транспортных средств подозреваемым грозит до четырёх лет лишения свободы. mvdpmr.org