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Регулятор США внес продукцию "Лаборатории Касперского" в список угроз безопасности страны

Регулятор США внес продукцию "Лаборатории Касперского" в список угроз безопасности страны

Федеральная комиссия по связи (FCC) США включила АО "Лаборатория Касперского" и две китайские компании в список фирм, продукция которых, по утверждению регулятора, представляет угрозу безопасности страны. Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении FCC.

"Федеральная комиссия по связи и Бюро национальной безопасности сегодня внесли продукцию и услуги от трех организаций - АО "Лаборатория Касперского", China Telecom Americas и China Mobile International USA - в список коммуникационного оборудования и услуг, которые были признаны угрозой национальной безопасности в соответствии с требованиями закона от 2019 года", - отмечается в сообщении, пишет ТАСС.

Как поясняется в обнародованном списке компаний, речь идет о "продукции, решениях и услугах в области информационной безопасности, прямо или косвенно предоставляемых АО "Лаборатория Касперского" или любым из ее предшественников, правопреемников, а также материнских, дочерних или аффилированных компаний".

В июне 2020 года FCC приняла решение признать китайские телекоммуникационные компании Huawei и ZTE угрозой для национальной безопасности США. Позднее Huawei и ZTE обратились в ведомство с просьбой пересмотреть это решение, но ее отклонили. 12 марта 2021 года регулятор также внес в список угрожающих безопасности страны китайские Hytera Communications Corp., Hangzhou Hikvision Digital Technology Co. и Dahua Technology Co.

tass.ru
  • Сегодня, 09:37
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