Гражданские активистки в области прав человека из приднестровского региона, состоящие в Платформе устойчивого (общинного) развития, а также их партнёры с правого берега, рассказывают о своём участии в общественной жизни, о трудностях и главных достижениях, о совмещении работы и семьи. Их истории необычны и вдохновляют на продвижение прав женщин.
Ромская гражданская активистка: «Мы запустили оригинальный проект и теперь десять наших ромских блогеров осваивают новые медиатехнологии для продвижения прав человека»
Софья Рэдукану, ромская гражданская активистка по правам человека из г. Бендеры, которая решила продвигать права ромов через современные мультимедийные инструменты и платформы. Недавно она возглавила ромскую молодёжную организацию «Днестр Инфолекс» и её проект по созданию серии социальных видео и анимационных роликов на тему прав человека получил финансовую поддержку со стороны Швеции, которая была оказана через Совместную программу ООН «Поддержка прав человека на обоих берегах Днестра». Софье 38 лет, у неё высшее юридическое образование, она замужем и воспитывает двоих детей.
- Когда вы начали свою общественную деятельность и решили стать активисткой в области прав человека?
- Это было ещё в 2018 году. Тогда я начала работать в общественной организации «Шатёр на Днестре», под руководством Георгия Дамаскина.
- Недавно вы возглавили молодёжную организацию «Днестр Инфолекс»? У Вас большая команда?
- Да, совсем недавно я стала председателем молодежной организации. Можно сказать, что у нас большая команда, но я надеюсь, что станет ещё больше.
- Каковы основные направления организации? Какие проекты для ромской молодёжи вы сейчас реализуете?
- Мы намерены привлекать как можно больше молодых людей в нашу организацию, продвигать образование среди ромской молодёжи, запускать новые социальные проекты и, соответственно, быть полезными ромскому сообществу.
Мы запустили оригинальный проект – это «Укрепление правового потенциала ромских сообществ на обоих берегах Днестра» и теперь десять наших ромских блогеров осваивают новые медиатехнологии для продвижения прав человека. Благодаря финансовой поддержке Швецией, оказанной через Совместную программу ООН «Поддержка прав человека на обоих берегах Днестра», на протяжении шести месяцев, мы работаем над созданием серии социальных видео и анимационных роликов о правах человека. Ролики будут выпускаться на двух языках – на русском и на романи.
- Что Вас мотивирует заниматься социальной работой?
- Когда я вижу насколько ромам тяжело приходится, мне очень хочется им помочь. У меня есть способности и образование. Только я понимаю, что для этого нужно и материальная помощь.
- Как ваша семья, близкие, друзья относятся к вашей деятельности? Принимают ли в ней участие?
- Сначала говорили: «Зачем тебе это надо?» А сейчас поддерживают меня и даже принимают участие в моих проектах.
- Как удаётся совмещать работу и семью?
- Бывает, что работаю до полуночи. Но я не одна. По роботе мне помогают друзья, а дома - родители.
- Случались неудачи? Как Вы их преодолевали?
- Честно говоря случались. Я не люблю разочаровывать тех, кто мне доверяют.
- Как участие женщин в общественной жизни может повлиять на соблюдение прав ромских женщин?
- На сегодняшний день, на левом берегу Днестра работают ромские общинные медиаторы. Я думаю, что они смогут улучшить ситуацию в соблюдении прав не только женщин, но и всех ромов в целом.
- Чем вы любите заниматься в свободное время? Остаётся ли оно у вас вообще после работы?
- У меня свободное время бывает только на праздники. Всё остальное время я в делах.
- Какие проблемы ромской молодёжи вы считаете наиболее важными? И какие из них призваны решать не только власти, родители, школа, но и общественные организации, гражданские активисты?
- Ромская молодёжь плохо посещает школу, плохо воспринимает школьную программу и, на данный момент, две ромские организации работают, чтобы изменить эту ситуацию. Мы стараемся привлечь как можно больше молодых людей и женщин в наши проекты, говорить им почаще о правах человека и о том, как соблюдение прав может повлиять на благосостояние сообщества.