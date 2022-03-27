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Российский миллионер Зингаревич прилетал в Кишинёв «для знакомства с «Зимбру»

Российский миллионер Зингаревич прилетал в Кишинёв «для знакомства с «Зимбру»

Российский бизнесмен Антон Зингаревич прилетал в Кишинёв на встречу с руководством «Зимбру». По имеющейся информации, он лично осматривал базу кишинёвского клуба.

Сообщается, что 40-летний миллионер рассматривал «Зимбру» с намерением стать владельцем молдавского клуба, начиная с лета 2022-го года, и одна из европейских аудиторских компаний получила заказ на проверку финансовой и маркетингово-экономической деятельности клуба, передает sports.md

Антон Зингаревич является владельцем болгарского футбольного клуба «Ботев» (Пловдив). 5-го июля 2021-го года он приобрел 99% акций клуба.

С 2012-го по 2014-й годы Зингаревич владел английским «Редингом». По данным различных изданий, Зингаревич с партнёрами также владеет правами на более чем трёхсот футболистов со всего мира, в основном — молодых талантов из Африки и Южной Америки.

Ранее, летом 2020-го года, сообщалось, что Зингаревич приобрёл часть акций клуба «Шатору», выступающего во втором дивизионе Франции. Сумма сделки оценивалась в 8 миллионов евро, однако информация не была подтверждена официально.

sports.md
  • 27-03-2022, 08:39
  • DTV
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