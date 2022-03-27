В ведомстве отметили, что в украинских портах заблокированы 67 иностранных судов из 15 стран
Угроза дрейфа сорванных якорных мин вдоль побережья причерноморских государств сохранится при ухудшении гидрометеорологических условий, через четверо суток они достигнут Румынии, через десять суток - Болгарии. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев, передает ТАСС.
"При ухудшении гидрометеорологических условий в северной части Черного моря сохраняется угроза дрейфа сорванных якорных мин вдоль побережья причерноморских государств (дрейфующие мины достигнут территориального моря Румынии через четверо суток, а Болгарии - через десять суток)", - сказал Мизинцев.
По его словам, в украинских портах заблокированы 67 иностранных судов из 15 стран. "Созданные официальным Киевом в своих внутренних водах и территориальном море угроза обстрела и высокая минная опасность не позволяют судам безопасно покинуть порты Херсона, Николаева, Черноморска, Очакова, Одессы, Южного и выйти в открытое море", - перечислил генерал.
Он подчеркнул, что "со стороны Российской Федерации никакой опасности свободе гражданского судоходства не создается". "В подтверждение этому Российская Федерация ежедневно с 08:00 до 19:00 мск открывает гуманитарный коридор, который представляет собой безопасную полосу движения в юго-западном направлении от территориального моря Украины протяженностью 80 и шириной 3 морских мили. При этом до настоящего времени украинская сторона готовность обеспечить безопасность выхода иностранных судов в район сбора не подтвердила и всячески уклоняется от взаимодействия по решению данного вопроса", - сказал начальник центра.
Он в очередной раз призвал международное сообщество, в первую очередь Международную морскую организацию, оказать влияние на официальный Киев и предпринять действенные меры, направленные на деблокирование и обеспечение безопасности выхода судов иностранных государств из портов Украины.
В субботу Минобороны Турции сообщило об обнаружении мины старого образца в Босфоре. По словам министра национальной обороны Турции Хулуси Акара, она была обезврежена командой подводной обороны. Движение судов через Босфор было приостановлено и возобновилось примерно в 15:30 мск. tass.ru