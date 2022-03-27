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В Тирасполе начали ремонт обелиска в честь воинов-освободителей города

В Тирасполе начали ремонт обелиска в честь воинов-освободителей города

В Тирасполе ремонтируют обелиск, посвященный освободителям города - воинам 37-й армии. Стелу установили в 1969 году в центре Тирасполя, но через пять лет перенесли на Бородинскую площадь, где она стоит до сих пор, передает novostipmr.com.

В ночь на 12 апреля 1944 года 228-я, 92-я и 118-я стрелковые дивизии 37-й армии 3-го Украинского фронта под командованием генерал-лейтенанта Михаила Николаевича Шарохина освободили Тирасполь от немецко-фашистских захватчиков. Над полуразрушенным зданием городского театра в центре Тирасполя взвилось красное знамя, водружённое советским солдатом Мамедовым. 12 апреля 1944 года Советское Информбюро в своей оперативной сводке, передаваемой по радио, торжественно сообщало:

«Войска III Украинского фронта в результате ночного штурма овладели городом Тирасполь – важным опорным пунктом обороны немцев на реке Днестр».

В честь 25-летия освобождения Тирасполя от немецко-фашистских захватчиков в 1969 году на площади Советской Конституции (сейчас площадь Суворова) был установлен обелиск воинам-освободителям 37-й армии, который увековечил подвиг советских бойцов. Авторами монумента стали архитекторы Я.Г. Дружинин и И.Д. Воронин. Через пять лет стелу перенесли на Бородинскую площадь (пересечение улиц Правды и Карла Либкнехта), где она стоит до сих пор.
novostipmr.com
  • 27-03-2022, 08:50
  • DTV
  • Просмотров: 73
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