В Тирасполе ремонтируют обелиск, посвященный освободителям города - воинам 37-й армии. Стелу установили в 1969 году в центре Тирасполя, но через пять лет перенесли на Бородинскую площадь, где она стоит до сих пор, передает novostipmr.com.
В ночь на 12 апреля 1944 года 228-я, 92-я и 118-я стрелковые дивизии 37-й армии 3-го Украинского фронта под командованием генерал-лейтенанта Михаила Николаевича Шарохина освободили Тирасполь от немецко-фашистских захватчиков. Над полуразрушенным зданием городского театра в центре Тирасполя взвилось красное знамя, водружённое советским солдатом Мамедовым. 12 апреля 1944 года Советское Информбюро в своей оперативной сводке, передаваемой по радио, торжественно сообщало:
«Войска III Украинского фронта в результате ночного штурма овладели городом Тирасполь – важным опорным пунктом обороны немцев на реке Днестр».
В честь 25-летия освобождения Тирасполя от немецко-фашистских захватчиков в 1969 году на площади Советской Конституции (сейчас площадь Суворова) был установлен обелиск воинам-освободителям 37-й армии, который увековечил подвиг советских бойцов. Авторами монумента стали архитекторы Я.Г. Дружинин и И.Д. Воронин. Через пять лет стелу перенесли на Бородинскую площадь (пересечение улиц Правды и Карла Либкнехта), где она стоит до сих пор. novostipmr.com