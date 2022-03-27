Президент Республики Молдова Майя Санду вчера встретилась с министром иностранных дел Польши, действующим председателем ОБСЕ Збигневом Рау.
Польский чиновник находился с рабочим визитом в стране в связи с перенятием 1 января 2022 года Польшей председательства в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), передает МОЛДПРЕС со ссылкой на пресс-службу президента Молдовы.
Собеседники обсудили текущую ситуацию в области безопасности в регионе, вызванную событиями в Украине, спровоцированные этим кризисы и риски для нашей страны, а также приднестровскую тематику.
Президент Майя Санду отметила важность мирного урегулирования конфликта исключительно дипломатическими путями, которыми будут обеспечены суверенитет и территориальная целостность Республики Молдова и, следовательно, функциональное государство. Со своей стороны, Збигнев Рау выразил благодарность за усилия властей и граждан нашей страны по оказанию помощи беженцам с Украины. moldpres.md