Как сообщает Агентство по лекарствам и медицинским изделиям в Молдове (АЛМИ), после процедуры пересмотра цен за последние три месяца для 1 143 препаратов, цена ряда основных лекарств снизится до 50%, передает IPN.
АЛМИ уточняет, что снижение цен на лекарства будет ощущаться постепенно, поскольку запасы лекарств с предыдущими ценами, закончатся примерно через три месяца.
Подешевеют следующие препараты: антидепрессант Альвента, анальгетик Далерон, антибиотики Цефтриаксон, Азибиот, Цефуроксим, Цефотаксим, препараты для лечения сердечно-сосудистой системы - Диротон, бронходилатирующее средство Вентолин, отхаркивающий препарат Медовент и другие.