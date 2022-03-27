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Путин и Эрдоган договорились о проведении встречи делегаций России и Украины в Стамбуле

Путин и Эрдоган договорились о проведении встречи делегаций России и Украины в Стамбуле

Ранее стало известно о решении делегаций провести следующий очный раунд переговоров 29-30 марта

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора в воскресенье договорились, что следующий раунд переговоров между российской и украинской делегациями пройдет в Стамбуле.

"В ходе переговоров обсуждались последняя ситуация в российско-украинской войне и переговорный процесс. Президент Эрдоган и президент России Владимир Путин договорились о проведении следующей встречи переговорных делегаций России и Украины в Стамбуле", - сообщили журналистам в канцелярии турецкого президента, передает ТАСС.

Также Эрдоган заявил, что Анкара продолжит содействовать установлению мира между Россией и Украиной. "Президент Эрдоган подчеркнул необходимость установления в кратчайшие сроки перемирия и мира между Россией и Украиной, а также улучшения гуманитарной ситуации в регионе. Он добавил, что Турция продолжит вносить свой вклад в этот процесс", - сообщили в канцелярии.

Между тем ранее глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский в своем Telegram-канале сообщил, что делегации России и Украины приняли решение провести следующий очный раунд переговоров 29-30 марта.
tass.ru
  • 27-03-2022, 22:38
  • DTV
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