В Чернобыльской зоне отчуждения горит более 10 гектаров леса, сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова в Telegram-канале.
По ее словам, причиной пожара стали боевые действия в этом районе.
"Зафиксирован 31 пожар, что вызывает повышенный уровень радиоактивного загрязнения воздуха", — утверждает Денисова.
По ее словам, происшествие может грозить радиационным загрязнением Украине, Беларуси и европейским странам.
В природоохранном ведомстве Украины тоже говорят о больших радиологических рисках, сообщает blizko.by.
Чернобыль сейчас окружен горящими лесами, сообщает Минприроды Украины. Чернобыль город в безопасности, однако пожары в Чернобыльской зоне отчуждения охватили свыше 10 111 гектар.
Она добавила, что из-за ветреной и сухой погоды интенсивность и площадь пожаров увеличатся, и обратилась к МАГАТЭ с просьбой как можно быстрее отправить на Украину экспертов и оборудование для тушения пожара.
Дело в том, что до 24 февраля на Украине радиационный фон этой территории контролировался с помощью специальной системы контроля радиационного состояния. Автоматика охватывала 39 пунктов. На данный момент такая форма контроля и тушения пожаров невозможна.
Фиксировать большие пожары Украине помогают спутники NASA и Европейского космического агентства ESA. Но из-за данные о эти ограничены и нельзя исключать возникновения более мелких очагов.
В связи с потеплением экологи предупреждают о росте пожаров и не исключают повторения катастрофических масштабов 2020 года.