Dnestr.TV

 
0

Украина начала экспортировать зерно в Европу по железной дороге

Украина начала экспортировать зерно в Европу по железной дороге

Украина в условиях блокады морских портов экспортировала в Европу первые партии зерна по железной дороге.

На складах в стране остается большое количество зерновых, но их поставка остается под вопросом. Об этом пишет Reuters, опираясь на данные аналитиков "АПК-Информ".

"Первые партии кукурузы в несколько тысяч тонн уже экспортированы через западную сухопутную границу Украины", – сообщили специалисты.

По их словам, это помогло снизить пиковые цены на продукт.

"Сохраняются трудности с логистикой, предложение по-прежнему преобладает над спросом, но цены перестали падать", – отмечают аналитики.

Цены на украинскую кукурузу DAP (с доставкой на месте) для покупателей из Польши и стран Балтии составляли от 250 до 265 долларов за тонну и 275 долларов за тонну для Словакии.

Почти весь экспорт зерна из Украины традиционно отгружается из портов Черного моря. Ранее ежемесячный экспорт зерна превышал 5 млн тонн. Поездами из Украины в Европу можно экспортировать до 600 тыс. тонн зерна в месяц.

На прошлой неделе АПК-Информ сообщил, что экспорт зерна из Украины в сезоне 2021/22 июля-июня может составить 44 млн тонн. Ожидается, что с марта по июнь из страны покинет лишь 1 млн тонн зерна из-за проблем с логистикой.
  • 27-03-2022, 23:40
  • DTV
  • Просмотров: 23
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Услышать тех, кого никто не слышит
  • В Приднестровье установлены предельные уровни розничных ...
  • Доброе утро!В Приднестровье в этом месяце очередной раз ...
  • ГТК ПМР информирует о приостановке работы ряда ТПП
  • Рядом с приднестровской границей произошёл взрыв ж/д мо ...
  • Изменения в закон о всеобщей воинской обязанности и вое ...
  • Зеленский выступил с новым обращением: Получить Украину ...
  • Молдова может отказаться от электричества Кучурганской ...
  • В Бендерах милиционеры спасли женщину от самоубийства
  • Совет Европы признал Приднестровье "зоной российской о ...

    • Moldova+

  • Абрамович передал управление «Челси» благотворительному фонду клуба
  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Услышать тех, кого никто не слышит
  • В Приднестровье установлены предельные уровни розничных ...
  • Доброе утро!В Приднестровье в этом месяце очередной раз ...
  • ГТК ПМР информирует о приостановке работы ряда ТПП
  • Рядом с приднестровской границей произошёл взрыв ж/д мо ...
  • Изменения в закон о всеобщей воинской обязанности и вое ...
  • Зеленский выступил с новым обращением: Получить Украину ...
  • Молдова может отказаться от электричества Кучурганской ...
  • В Бендерах милиционеры спасли женщину от самоубийства
  • Совет Европы признал Приднестровье "зоной российской о ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна