Украина в условиях блокады морских портов экспортировала в Европу первые партии зерна по железной дороге.
На складах в стране остается большое количество зерновых, но их поставка остается под вопросом. Об этом пишет Reuters, опираясь на данные аналитиков "АПК-Информ".
"Первые партии кукурузы в несколько тысяч тонн уже экспортированы через западную сухопутную границу Украины", – сообщили специалисты.
По их словам, это помогло снизить пиковые цены на продукт.
"Сохраняются трудности с логистикой, предложение по-прежнему преобладает над спросом, но цены перестали падать", – отмечают аналитики.
Цены на украинскую кукурузу DAP (с доставкой на месте) для покупателей из Польши и стран Балтии составляли от 250 до 265 долларов за тонну и 275 долларов за тонну для Словакии.
Почти весь экспорт зерна из Украины традиционно отгружается из портов Черного моря. Ранее ежемесячный экспорт зерна превышал 5 млн тонн. Поездами из Украины в Европу можно экспортировать до 600 тыс. тонн зерна в месяц.
На прошлой неделе АПК-Информ сообщил, что экспорт зерна из Украины в сезоне 2021/22 июля-июня может составить 44 млн тонн. Ожидается, что с марта по июнь из страны покинет лишь 1 млн тонн зерна из-за проблем с логистикой.