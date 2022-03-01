Американская академия киноискусств объявила имена новых обладателей "Оскара". Торжественная церемония, проводившаяся в 94-й раз, продлилась около трех часов. Примечательно, что в этом году организаторы впервые еще до начала мероприятия вручили статуэтки в восьми номинациях. Организаторы церемонии также провели минуту молчания в связи с военной операцией на Украине.
Список победителей в основных номинациях:
Лучший фильм - "CODA: ребенок глухих родителей"
Лучший режиссер - Джейн Кэмпион ("Власть пса")
Лучшая актриса - Джессика Честейн ("Глаза Тэмми Фэй")
Лучший актер - Уилл Смит ("Король Ричард")
Лучшая актриса второго плана - Ариана Дебос ("Вестсайдская история")
Лучший актер второго плана - Трой Коцур ("CODA: Ребенок глухих родителей")
Лучший оригинальный сценарий - Кеннет Брана ("Белфаст")
Лучший адаптированный сценарий - Шан Хейдер ("CODA: ребенок глухих родителей")
Лучший оператор - Грег Фрейзер ("Дюна")
Лучший анимационный фильм - "Энканто"
Лучший иностранный художественный фильм - "Сядь за руль моей машины"
Лучший короткометражный мультфильм - "Стеклоочиститель"