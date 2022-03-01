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Подведены итоги 94-й церемонии вручения премии «Оскар»

Подведены итоги 94-й церемонии вручения премии «Оскар»

Американская академия киноискусств объявила имена новых обладателей "Оскара". Торжественная церемония, проводившаяся в 94-й раз, продлилась около трех часов. Примечательно, что в этом году организаторы впервые еще до начала мероприятия вручили статуэтки в восьми номинациях. Организаторы церемонии также провели минуту молчания в связи с военной операцией на Украине.

Список победителей в основных номинациях:

Лучший фильм - "CODA: ребенок глухих родителей"

Лучший режиссер - Джейн Кэмпион ("Власть пса")

Лучшая актриса - Джессика Честейн ("Глаза Тэмми Фэй")

Лучший актер - Уилл Смит ("Король Ричард")

Лучшая актриса второго плана - Ариана Дебос ("Вестсайдская история")

Лучший актер второго плана - Трой Коцур ("CODA: Ребенок глухих родителей")

Лучший оригинальный сценарий - Кеннет Брана ("Белфаст")

Лучший адаптированный сценарий - Шан Хейдер ("CODA: ребенок глухих родителей")

Лучший оператор - Грег Фрейзер ("Дюна")

Лучший анимационный фильм - "Энканто"

Лучший иностранный художественный фильм - "Сядь за руль моей машины"

Лучший короткометражный мультфильм - "Стеклоочиститель"

Лучшие визуальные эффекты - "Дюна"

Лучший монтаж - "Дюна"

Лучший саундтрек - "Дюна"

Лучшая работа художника-постановщика - "Дюна"

Лучший звук - "Дюна"
  • Сегодня, 06:28
  • DTV
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