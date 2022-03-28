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The Guardian: перенаправление нефти и газа из России в Азию шокирует Запад

The Guardian: перенаправление нефти и газа из России в Азию шокирует Запад

Запрет на экспорт российских углеводородов из-за введенных против России санкций будет шоковым для стран Запада. Об этом в редакционной статье пишет британская газета The Guardian.

«Важность России для всего мира выходит за рамки ее 11-й по величине экономики в мире. Переориентации экспорта российской нефти, газа и угля с США и ЕС на азиатских импортеров станет большим экономическим шоком», - пишет издание, отмечая, высокие цены на нефть и газ нацедят инвестиции обратно в добывающие отрасли, что несет риски замедления тенденции перехода планеты на чистую, возобновляемую энергию, передает mk.ru.

Газета отмечает также, что Россия является источником многих полезных ископаемых. И около 25 африканских стран импортируют более трети своей пшеницы из России и Украины. Конференция ООН по торговле и развитию предупредила, что беднейшие страны могут столкнуться по этой причине если не с беспорядками, то с «глубоким социальным недомоганием» и «нисходящей спиралью неплатежеспособности, рецессии и замедленного развития».

Издание высказывает мнение, что глобализация мировой экономики и увеличение взаимозависимости между государствами создали множество «ловушек, в которые страны ловят друг друга».

«У США есть способы причинить ущерб своим противникам, но там часто не могут определиться с целями, которые преследуют. Когда речь шла о ядерной программе Ирана, Вашингтон колебался между желанием изменить поведение страны и ее режим. В случае с РФ последний вариант будет казаться тем привлекательнее, чем дольше будет длиться война на Украине», - считает Guardian.

Газета напомнила заявление Владимира Путина, который хотел, чтобы Россия стала цифровой сверхдержавой к 2030 году. «Но введенные санкции означают, что Москва не сможет легко получить доступ к высококлассным чипам, которые потребуются для этого», - говорится в статье.

При этом редакция полагает, что РФ может разработать новые технологии, чтобы вырваться «из геополитической клетки». «Сегодня Россия может ускорить свои планы по «суверенному интернету», чтобы избежать американской веб-слежки», - отмечает газета.
mk.ru
  • Сегодня, 06:33
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