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Болгария и Румыния не пропустили через свое небо украинский борт с «Байрактарами»

Болгария и Румыния не пропустили через свое небо украинский борт с «Байрактарами»

Румыния и Болгария отказались предоставлять свое воздушное пространства для украинского самолета, на борту которого находилась новая партия турецких дронов Bayraktar TB2.

Очередной военно-транспортный самолёт Ан-124 с этим грузом прибыл в ночь на 26 марта в польский город Жешув из турецкого города Текирдаг, где осуществляется производство ударных беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2.

Сведения на этот счёт обнародовал озвучивает «Телеграм"-канал «Оперативная линия». Согласно приведенным данным маршрута свое небо для украинского транспорта кроме Болгарии и Румынии отказалась предоставлять также и Венгрия, передает eadaily.com.

Болгария и Румыния не пропустили через свое небо украинский борт с «Байрактарами»
Иллюстрация politikus.ru

В итоге рейс осуществлялся кружным путем — сначала через воздушное пространство Греции, затем через небо над территорией бывшей Югославии и оказался в Польше, пролетев над Австрией и Словенией.

Данный факт может свидетельствовать о том, что Румыния и Болгария решили по примеру Венгрии отказаться от предоставления своей территории и неба для транзита вооружений на Украину.

Одной из причин этого может служить раздражение, вызванное постоянной критикой со стороны Украины за якобы недостаточную помощь в борьбе с «российской агрессией».

Как сообщалось ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил на упреки со стороны Киева в «пророссийской» позиции. Он заявил, что Будапешт отстаивает венгерские национальные интересы и выступает только на своей стороне.

eadaily.com
  • Вчера, 17:37
  • DTV
  • Просмотров: 97
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