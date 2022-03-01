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ЦИК огласила результаты дополнительных выборов. Голосование проходило в Бендерах, в некоторых сёлах Слободзейского и Рыбницкого районов

ЦИК огласила результаты дополнительных выборов. Голосование проходило в Бендерах, в некоторых сёлах Слободзейского и Рыбницкого районов

Территориальные избирательные комиссии установили результаты дополнительных выборов народных депутатов местных Советов народных депутатов и председателя Совета-главы администрации села, прошедших 27 марта 2022 года.

Как сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии ПМР, согласно протоколу Территориальной избирательной комиссии села Гидирим, председателем Совета-главой администрации села Гидирим Рыбницкого района избрана Китикарь Ольга Сергеевна, за которую проголосовало 64,27 % избирателей от числа избирателей, принявших участие в голосовании.

В Бендерах выборы народных депутатов городского Совета народных депутатов проходили по двум избирательным округам: № 19 и № 23. Согласно протоколам Территориальной избирательной комиссии г. Бендеры, по избирательному округу № 19 избран Киблик Павел Владимирович, получивший 60,87 % голосов избирателей, принявших участие в голосовании; по избирательному округу № 23 избран Поляков Андрей Олегович, за которого проголосовало 63,93 % избирателей от числа избирателей, принявших участие в голосовании.

В Слободзейском районе дополнительные выборы в местные Советы народных депутатов прошли по пяти округам. В посёлке Красное на довыборах по избирательному округу № 9 была избрана Комкина Людмила Филипповна, получившая 94,7 % голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
В селе Парканы по избирательному округу № 16 была избрана Швец Галина Николаевна, получившая 100 % голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
В селе Чобручи по избирательному округу № 10 избран Пержан Сергей Анатольевич, за которого проголосовали все избиратели, принявшие участие в голосовании.
В селе Карагаш довыборы прошли по избирательным округам № 4 и № 5. По избирательному округу № 4 победу в дополнительных выборах народных депутатов СНД одержал Жосан Андрей Александрович, получив 60,87% голосов избирателей, принявших участие в голосовании. По избирательному округу №5 в довыборах победила Левченко Ирина Николаевна, за неё проголосовали все избиратели, принявшие участие в голосовании.
  • Вчера, 17:46
  • DTV
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