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Румынские военные обезвредили дрейфующую мину в Черном море

Румынские военные обезвредили дрейфующую мину в Черном море

У побережья Румынии утром 28 марта обнаружили дрейфующую морскую мину. Как пишет Digi24, о получении такой информации сообщили в Минобороны.

Минный тральщик "Вице-адмирал Константин Балеску" приступил к поисковым работам в зоне в 70-72 км от берега в районе городов Корбу и Неводар.

Мину заметили моряки с румынского рыболовного судна "Олимпус-1" утром 28 марта в районе Capu Midia. Капитан доложил о ней в 8:10. Начальство военно-морских сил после этого отдало распоряжение о поисковой операции в этом районе.

На место отправился минный заградитель «Вице-адмирал Константин Бэлеску» с группой саперов на борту. Мина была уничтожена после шести часов вмешательства.

Ранее сообщалось, что установленные украинскими военными на подходах к черноморским портам мины могут дрейфовать в сторону Босфора и Средиземного моря.

В понедельник утром об обнаружении мины в Черном море сообщило Минобороны Турции. Она была найдена у побережья Игнеада. К месту была направлена команда подводной обороны.
  • Вчера, 18:24
  • DTV
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