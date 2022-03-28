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Страны G7 отказались платить России за энергоресурсы в рублях

Страны G7 отказались платить России за энергоресурсы в рублях

Страны G7 не согласны на требование России платить за энергоресурсы в рублях, заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек.

"Все министры G7 были едины, что это — одностороннее нарушение контрактов. Они подчеркнули, что заключенные соглашения действуют, вовлеченные в них предприятия останутся им верны. Это значит, что оплата в рублях неприемлема, и затронутые предприятия призываются не следовать требованиям (президента России — Прим. ред.), — сказал политик.

Хабек увидел в этом попытку "расколоть" западные страны и добавил, что среди них есть "сплоченность и решимость" не допустить раскола, передает ria.ru.

Комментируя заявление немецкого министра, зампред комитета Совфеда по экономической политике Иван Абрамов отметил, что отказ "однозначно приведет к прекращению поставок газа".

"Если наше условие — платить в рублях, то, значит, оплачивать надо в рублях. У них достаточно возможностей купить для этого рубли, на любой бирже можно это сделать моментально", — сказал сенатор.

Президент России Владимир Путин в марте поручил Центробанку, "Газпрому" и правительству организовать перевод расчетов за газ c недружественными странами в рубли. Первый отчет об исполнении поручения в Кремле ожидают к 31 марта.

По словам Путина, Россия продолжит поставлять газ по действующим контрактам, поскольку дорожит своей репутацией.

В "Семерку" входят Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США. Все эти страны находятся в списке недружественных.
ria.ru
  • Вчера, 18:27
  • DTV
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