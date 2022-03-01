Как сообщили в Министерстве внутренних дел Молдовы, самолеты будут летать по нескольким направлениям в Европу. Рейсы готовятся официальными лицами страны в сотрудничестве с коллегами из стран-членов ЕС.
Чтобы воспользоваться этой услугой беженцам из Украины следует обратиться в Бюро по вопросам миграции и убежища по телефону 080001527. Операторы предоставят им всю необходимую информацию и зарегистрируют в списке ожидания.
Напомним, что 22 марта было частично восстановлено воздушное сообщение с Молдовой через Румынию. В числе первых открытых направлений были рейсы в Тель-Авив, Стамбул и Дублин.
А уже в пятницу, 25 марта, был совершен первый рейс в рамках организованного Германией воздушного моста для приема украинских беженцев из Молдовы. Как сообщило посольство Германии в Бухаресте, в аэропорту Франкфурта 134 беженцев встретили федеральный министр иностранных дел Анналена Бербок и федеральный министр внутренних дел Нэнси Файзер.
Напомним, что воздушное пространство над Молдовой было закрыто 24 февраля по рекомендации Высшего совета безопасности страны в связи с обострением ситуации на Украине. Первоначально предполагалось, что это продлится до 4 марта.
Однако в указанный день Орган гражданской авиации продлил запрет на полеты над Молдовой на весь период действия в стране чрезвычайного положения – до 25 апреля. Исключение делалось только для грузовых, гуманитарных и чартерных рейсов, получивших разрешение молдавских властей.
По данным на 23 марта, молдавскими властями были организованы 25 авиарейсов, с помощью которых более 3300 беженцев отправились в Израиль, Болгарию, Турцию, Германию и Австрию. За тот же период автобусами или поездами нашу страну покинули более 20 000 бежавших от войны украинцев. В настоящее время число беженцев на территории Молдовы значительно сократилось.