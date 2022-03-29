В Одесской области двое граждан подорвались на заминированном ВСУ пляже, один человек погиб. Инцидент произошел на Черноморском побережье 28 марта. Об этом сообщил офицер оперативного командования «Юг» полковник украинской армии Владислав Назаров, пишет eadaily.com
Он отметил, что пострадавшие проигнорировали предупреждение и специальное ограждение, заехали на автомобиле на заминированную территорию. По словам военного, обстоятельства случившегося выясняются. При этом он еще раз напомнил, что в условиях военного положения, которое сейчас введено на Киевом из-за проводимой Россией военной спецоперации, побережье Черного моря — не место отдыха, а «возможный плацдарм для высадки вражеского десанта».
Одесситов предупредили о заминированном побережье еще в начале марта.
Напомним, что украинские якорные мины создали опасность для судоходства в Черном море. В понедельник власти Румынии сообщили об уничтожении такой мины у своих берегов.